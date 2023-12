Vidović Krišto prijavila Šeksa za prijetnje: 'Rekao mi je da je mnoge ušutkao i ubio…'

Saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto u četvrtak je podnijela Državnom odvjetništvu kaznenu prijavu protiv pročelnika Savjetodavnog vijeća HDZ-a Vladimira Šeksa, inače bivšeg predsjednika Sabora. Šefica stranke Odlučnost i pravednost u prijavi tvrdi da joj je Šeks prijetio tijekom susreta u srijedu u jednom zagrebačkom restoranu.

– Dana 6. prosinca 2023., oko 17.30, u restoranu Purger u Petrinjskoj ulici u Zagrebu prišao mi je Vladimir Šeks, bivši predsjednik Hrvatskog sabora i savjetnik premijera Andreja Plenkovića, te mi je, unoseći mi se u lice i vrijeđajući me na osobnoj razini, iznio niz prijetnji. Uz osobne uvrede, rekao mi je da je on "mnoge osobno ušutkao i ubio". Na moje pitanje je li se time hvali, odgovorio je da je "ponosan na to". Na moje izjave da je razgovor završen jer me napastuje i prijeti mi, on je nastavio s prijetnjama sve dok ga saborski zastupnik Josip Šarić nije odveo iz restorana – tvrdi Vidović Krišto u prijavi. Šarić je, inače, HDZ-ov zastupnik, pomoćnik glavnog tajnika stranke.

Nastavlja dalje da se ona Šeksa ne boji, no da je Državno odvjetništvo dužno postupiti protiv Šeksa zbog funkcije koju obavlja.

"Potpuno je jasno da moja borba za pravednu, uređenu i europsku Hrvatsku nailazi na strah struktura kojima pripada Vladimir Šeks, što potvrđuje i opisana agresivnost te konkretne prijetnje nasiljem, a koju tijela državne vlasti moraju spriječiti", napisala je Vidović Krišto u kaznenoj prijavi DORH-u.

