Vidović Krišto: Macan je nebitan, pobjegao je jer sam mu rekla da radi za Plenkovića

O jučerašnjem incidentu u HRT-ovoj emisiji ''Otvoreno'' oglasila se i Karolina Vidović Krišto iz Domovinskog pokreta. Podsjetimo, njoj je tijekom rasprave u studiju politički analitičar Krešimir Macan kazao da je spodoba i zatim je napustio emisiju. Poslije je kazao da se ne namjerava ispričati za svoje riječi.

Krišto je tijekom emisije ustvrdila kako se raspravlja o Vladi koja je izabrana protuustavno i koja će se sastaviti protuustavno, s mnogim ministrima koji su se dokazali korupcijom. Istaknula je da joj je frapantno raspravljati o tome, a ne o iskapanju ubijenih Hrvata u jami Jazovki. Macana je optužila za medijsko obmanjivanje jer se, kako kaže "zajedno s medijima predstavlja kao neovisni analitičar''. Njezino izlaganje prekinuo je Macan rekavši joj da je malo zalutala u emisiju i da je ne želi slušati. Ona mu je odgovorila da ne mora i da može napustiti studio, što je on na kraju i učinio i napustio emisiju.

Jutro nakon skandala Vidović Krišto nije promijenila stav.

"Krešimir Macan je nevažna pojavnost i kao čovjek je periferan i uopće me ne zanima rasprava o njemu. On nije fokus ove priče. Poanta je u tome da sam ja jučer vrlo artikulirano govorila o karcinomu hrvatskog društva – a to su Ustavni sud i Izborni zakon. Sve institucije su nam devastirane, ostali smo bez institucionalnih i moralnih autoriteta. Zbog takvog stava je Macan otišao. Jer sam ga suočila s ulogom koju obnaša. Rekla sam mu da je radio za Plenkovićevu Vladu kao što i jest te da danas posluje s mnogim državnim tvrtkama. On ne može biti objektivan i zbog toga je logično da ima ulogu medijskog obmanjivača. Na to jednostavno nije imao što odgovoriti pa je otišao", kazala je za Večernji list Vidović Krišto dodavši kako ima poruku za sve novinare.

"Pozivam sve svoje kolege da se odmaknu od nebitnih tema. Jedina stvar na kojoj kao društvo trebamo inzistirati jest nelegalnost parlamentarnih izbora. Hrvatska država je taoc u raljama HDZ-a i SDP-a. Još od 2011. provode se protuustavni izbori jer je tada Ustavni sud donio odluku o neustavnosti 11. i 12. izborne jedinice. Imamo protuustavne izborne cikluse uključujući i ovaj posljednji. Andrej Plenković svjesno krši Ustav i o svemu šuti", kazala je uz napomenu kako ustavnopravno nije dopušteno unaprijed zakonom jamčiti i određivati broj zasuptničkih mjesta, kao što je to u Hrvatskoj slučaj s nacionalnim manjinama.

Podsjetimo, u emisiji su uz Vidović Krišto i Macana gostovali Ivan Anušić (HDZ), Arsen Bauk (SDP), Dalija Orešković (Stranka s imenom i prezimenom) na temu novog sastava Vlade.

Krešimir Macan za Večernji list nakon izlaska iz studija rekao je kako je došao u emisiju jer se trebalo razgovarati o budućnosti Hrvatske i što će Vlada sve napraviti. Dodao je i kako je Vidović Krišto u studio stigla tek minutu prije emisije "kako ne bi morala s nama razgovarati".

"Imala je spreman monolog i nije se dala smesti, vrijeđala je i nismo je mogli prekinuti, a nakon toga je rekla da mogu izići i otišao sam", rekao je Macan dodavši kako se ne namjerava ispričati što je saborsku zastupnicu nazvao spodobom.

Obratili smo se i Mislavu Togonalu koji je vodio emisiju.

"Mogu vam kazati samo jednu stvar, a to je da se samo o dobrom političkom talk-showu priča i dan poslije", kazao je kratko HRT-ovac dodavši kako obračun između Macana i Vidović Krišto ne bi htio komentirati.

