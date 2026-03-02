VIDEO Udar na srce naftnog diva: Dron pogodio najveću rafineriju Bliskog istoka

Dron je pogodio naftno postrojenje tvrtke Saudi Aramco u Ras Tanuri u Saudijskoj Arabiji, što je izazvalo požar. Rafinerija je zaustavila rad, a radnici su evakuirani. Riječ je o najvećoj rafineriji na Bliskom istoku. Saudijska državna naftna kompanija Saudi Aramco zatvorila je rafineriju u Ras Tanuri nakon napada dronom, potvrdio je u ponedjeljak izvor iz naftne industrije za Reuters. Postrojenje je zaustavljeno iz predostrožnosti, dok vlasti tvrde da je situacija pod kontrolom.

Napad dolazi u trenutku snažnih regionalnih napetosti, nakon što je Teheran pokrenuo seriju udara diljem Bliskog istoka kao odgovor na američko-izraelski napad na Iran. Kompleks Ras Tanura, smješten na obali Perzijskog zaljeva, obuhvaća jednu od najvećih rafinerija u regiji, s kapacitetom prerade od oko 550.000 barela dnevno. Uz to, riječ je o ključnom izvoznom terminalu za saudijsku sirovu naftu, što mu daje izniman strateški značaj za globalno energetsko tržište. Iako zasad nema izvješća o većim oštećenjima, sama obustava rada naglašava ranjivost energetskih postrojenja čak i u državama s najvišom razinom sigurnosne zaštite. Kompanija se zasad nije službeno oglasila.

Napad na Ras Tanuru dio je šireg vala udara koji su pogodili više gradova u regiji, među njima Abu Dhabi i Dubai u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Dohu u Kataru, Manamu u Bahreinu te komercijalni dio luke Duqm u Omanu. Prema dostupnim informacijama, napadi su ozbiljno poremetili promet u ključnim brodskim čvorištima UAE-a i Omana. Reakcija tržišta bila je trenutačna: cijena sirove nafte Brent porasla je za približno 10 posto u jednom danu, odražavajući strah investitora od daljnje eskalacije i mogućih poremećaja u opskrbi.

Saudijska energetska infrastruktura već je bila meta spektakularnih napada u rujnu 2019., kada su dronovi i projektili pogodili postrojenja Abqaiq i Khurais. Tada je privremeno iz proizvodnje ispalo više od polovice saudijske sirove nafte, što je izazvalo potres na svjetskim tržištima. Situaciju na Bliskom istoku pratite iz minute u minutu OVDJE.