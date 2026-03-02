Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 61
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
FOTO/VIDEO Kaos na Bliskom istoku, otvoren je novi front, odjekuju eksplozije; Kuvajt: 'Srušeno je više američkih aviona'
VIDEO Pogledajte što su Iranci objavili: Pokazali svoje tajne tunele iz kojih napadaju američke baze
VIDEO Širi se dramatična snimka pada aviona u Kuvajtu: Navodno je riječ o američkom F-15
Izraelski 'Air Force One' satima kružio iznad Mediterana, sada je otkriveno gdje je sklonjen
VIDEO Krasnec: Trumpov osjećaj nadmoći može dovesti do toga da jednog dana kaže 'idem po Grenland'
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RADNICI EVAKUIRANI

VIDEO Udar na srce naftnog diva: Dron pogodio najveću rafineriju Bliskog istoka

Telegram
Autori: Danijel Prerad, Tea Tokić
02.03.2026.
u 09:42

Kompleks Ras Tanura, smješten na obali Perzijskog zaljeva, obuhvaća jednu od najvećih rafinerija u regiji, s kapacitetom prerade od oko 550.000 barela dnevno

Dron je pogodio naftno postrojenje tvrtke Saudi Aramco u Ras Tanuri u Saudijskoj Arabiji, što je izazvalo požar. Rafinerija je zaustavila rad, a radnici su evakuirani. Riječ je o najvećoj rafineriji na Bliskom istoku. Saudijska državna naftna kompanija Saudi Aramco zatvorila je rafineriju u Ras Tanuri nakon napada dronom, potvrdio je u ponedjeljak izvor iz naftne industrije za Reuters. Postrojenje je zaustavljeno iz predostrožnosti, dok vlasti tvrde da je situacija pod kontrolom.

Napad dolazi u trenutku snažnih regionalnih napetosti, nakon što je Teheran pokrenuo seriju udara diljem Bliskog istoka kao odgovor na američko-izraelski napad na Iran. Kompleks Ras Tanura, smješten na obali Perzijskog zaljeva, obuhvaća jednu od najvećih rafinerija u regiji, s kapacitetom prerade od oko 550.000 barela dnevno. Uz to, riječ je o ključnom izvoznom terminalu za saudijsku sirovu naftu, što mu daje izniman strateški značaj za globalno energetsko tržište. Iako zasad nema izvješća o većim oštećenjima, sama obustava rada naglašava ranjivost energetskih postrojenja čak i u državama s najvišom razinom sigurnosne zaštite. Kompanija se zasad nije službeno oglasila.

Napad na Ras Tanuru dio je šireg vala udara koji su pogodili više gradova u regiji, među njima Abu Dhabi i Dubai u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Dohu u Kataru, Manamu u Bahreinu te komercijalni dio luke Duqm u Omanu. Prema dostupnim informacijama, napadi su ozbiljno poremetili promet u ključnim brodskim čvorištima UAE-a i Omana. Reakcija tržišta bila je trenutačna: cijena sirove nafte Brent porasla je za približno 10 posto u jednom danu, odražavajući strah investitora od daljnje eskalacije i mogućih poremećaja u opskrbi.

Saudijska energetska infrastruktura već je bila meta spektakularnih napada u rujnu 2019., kada su dronovi i projektili pogodili postrojenja Abqaiq i Khurais. Tada je privremeno iz proizvodnje ispalo više od polovice saudijske sirove nafte, što je izazvalo potres na svjetskim tržištima. Situaciju na Bliskom istoku pratite iz minute u minutu OVDJE
Ključne riječi
rafinerija požar napad na Iran

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!