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Veliki povratak Čeha u Hrvatsku: Nakon godina pada ponovno stižu u velikom broju. Raste broj dolazaka iz još dvije države

Split: 34 stupnja Celzijevih mnoge su Splićane natjerali na plaže
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
04.08.2026.
u 12:45
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Prema podacima HTZ-a, u srpnju je broj dolazaka čeških turista porastao za 12 posto, dok je broj noćenja veći za 7 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Hrvatska turistička zajednica objavila je preliminarne podatke iz sustava eVisitor koji pokazuju da hrvatski turizam ove godine bilježi vrlo dobre rezultate na tržištima Češke, Mađarske i Italije. Posebno se ističe značajan povratak čeških gostiju nakon nekoliko godina pada turističkog prometa, dok se s talijanskog tržišta bilježi prekid višegodišnje stagnacije.

Prema podacima HTZ-a, u srpnju je broj dolazaka čeških turista porastao za 12 posto, dok je broj noćenja veći za 7 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine. Gledajući prvih sedam mjeseci 2026., s češkog tržišta ostvaren je rast od 5 posto u dolascima i noćenjima.

Češki su gosti tijekom ove godine najviše noćenja ostvarili u Istarskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Zadarskoj županiji, dok su među pojedinačnim destinacijama najčešće birali Umag, Poreč i Medulin. Pozitivni trendovi nastavljeni su i na mađarskom tržištu. U srpnju je zabilježen rast od 8 posto u dolascima i 7 posto u noćenjima mađarskih turista u odnosu na prošlu godinu. Na razini prvih sedam mjeseci ove godine broj dolazaka i noćenja povećan je za 7 posto.

Najveći broj mađarskih turista tijekom godine boravio je na Kvarneru, u Istri i Zadarskoj županiji, što dodatno potvrđuje važnost tog tržišta za hrvatski turizam. Iz Hrvatske turističke zajednice ističu i pozitivne pomake na talijanskom tržištu. U prvih sedam mjeseci 2026. broj dolazaka i noćenja talijanskih gostiju povećan je za 2 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok je samo tijekom srpnja ostvaren rast dolazaka od 1 posto.

U HTZ-u očekuju da bi rezultati mogli biti još bolji tijekom kolovoza, kada se u Italiji obilježava Ferragosto, razdoblje u kojem Talijani tradicionalno ostvaruju najveći broj ljetnih putovanja. Dodaju kako su talijanski gosti tijekom predsezone često dolazili u Hrvatsku na kraća vikend-putovanja, pri čemu su najviše birali destinacije u Istri i na Kvarneru.

Iz Hrvatske turističke zajednice napominju da je riječ o preliminarnim podacima sustava eVisitor, dok će konačni službeni turistički rezultati za srpanj i prvih sedam mjeseci 2026. biti objavljeni nakon završetka obrade svih prijava i naknadnih unosa.

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turisti turizam

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