VIDEO Turistica ignorirala zabranu i popela se na piramidu, okružilo je bijesno mnoštvo

Zabrane postoje s razlogom, pogotovo kad je riječ o arheološkim lokalitetima. Meksički Nacionalni institut za antropologiju i povijest zabranio je već 2008. godine turistima da se penju na legendarni Castillo de Kukulcán, ali zabrana nije značila ništa jednoj turistici koja se potom morala suočiti s bijesom javnosti.

Na snimkama objavljenima na društvenim mrežama, nepoznata turistica odlučila je ignorirati zabranu i popela se na piramidu. Iako su je drugi izviždali i pozivali da se vrati, ona nije stala već je na vrhu piramide krenula pozirati i plesati, piše LadBible.

A disrespectful tourist climbs an ancient Mayan pyramid in Mexico and gets booed pic.twitter.com/ZMAnwf0Euo — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) November 21, 2022

No, po povratku dolje, čekala ju je bijesna gomila ljudi. Portal Mercopress piše kako su neki vikali "zatvor, zatvor", "zatvorite je" i "žrtvujete je". Iako se turistica počela udaljavati s povijesnog lokaliteta, prisutni su je okružili, krenuli prskati s vodom i vrijeđati.

Nacionalni institut za antropologiju i povijest zabranio je penjanje na piramidu kako bi se ona sačuvala za buduće generacije koje dolaze te su postavili ograde kako bi spriječili penjanje. A kako bi odvratili one koji bi to ipak željeli, uvedena je novčana kazna u iznosu od 2558 dolara do 5115 dolara koja ovisi o tome kakva je šteta nanesena piramidi.

Logran bajar a Mujer que se subió a la Piramide en Chichen-Itza obstruyendo la ley, es detenida y la abuchean😱. pic.twitter.com/g0Cxoc9Q9V — Fernando Salvador (@ferchavagil) November 21, 2022

U ovom trenutku nije poznato je li turistica dobila financijsku kaznu zbog penjanja na piramidu.

