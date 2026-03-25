Napeto glasanje u Bruxellesu: Zagreb ispao iz utrke, pobijedio Lille

Rim i Lille su kandidati obiju institucija, javio nam je Večernjakov izvor sa zatvorenog sastanka u Bruxellesu na kojemu predstavnici Europskog parlamenta i Vijeća EU biraju sjedište nove Europske carinske agencije (EUCA). Odlučivanje između Rima i Lillea nakon toga je nastavljeno, Zagreb je ispao iz utrke odmah na početku, a na kraju je pobijedio Lille.

- Da je SDP uspio u klubu S&D-a da Zagreb bude na njihovoj listi, onda bi imali neke šanse - komentirao je HDZ-ov europarlamentarac Tomislav Sokol.

- Smatram tu odluku nepravednom jer su u finalu završile države koje već imaju nekoliko EU-agencija. Pokazalo se da su se veliki dogovorili, što je za mene razočaravajuće - komentirala je Biljana Borzan, SDP-ova europarlamentarka.

Devet europskih gradova natjecalo se za središte nove Carinske agencije Europske unije (EU Customs Authority-EUCA), institucije koja će imati važnu ulogu u nadzoru uvoza robe na područje Unije. Riječ je o agenciji koja će koordinirati kontrolu proizvoda poput nesigurnih igračaka, neusklađene kozmetike, ali i ilegalnih supstanci, a zapošljavat će oko 250 službenika EU-a. Upravo zbog toga interes država članica bio je velik, a natjecanje obilježeno intenzivnim političkim lobiranjem.

U utrci za sjedište sudjelovali su Lille, Rim, Varšava, Málaga, Zagreb, Haag, Porto, Liège i Bukurešt. Proces izbora bio je složen i odvijao se kroz više krugova glasanja u Bruxellesu, pri čemu su predstavnici država članica i zastupnici u Europskom parlamentu odvojeno birali svoje favorite. Svaka je strana trebala odabrati po dva kandidata, nakon čega bi se rezultati usporedili. U slučaju podudaranja odluka, pobjednik bi bio odmah poznat, dok bi u suprotnom uslijedili dodatni krugovi glasanja.

Tijekom procesa postupno su ispadali pojedini kandidati, a prema diplomatskim izvorima u završnim fazama izdvojilo se nekoliko gradova s najviše izgleda za prolazak, piše Politico. Među njima su bili Lille, Varšava, Málaga, Zagreb i Haag, dok se smatralo da Rim ima nešto slabije šanse, ali je ipak ostao konkurentan. Ključni trenutak dogodio se kada je Varšava ispala iz utrke među posljednja tri grada, čime se izbor sveo na uži krug kandidata. Zatim je ispao i Zagreb, a na kraju su kao finalisti na strani Vijeća Europske unije ostali Lille i Rim. Talijanska vlada predložila je da sjedište agencije bude smješteno u jednoj rimskoj četvrti, poznatoj po monumentalnoj arhitekturi, što bi u slučaju izbora predstavljalo značajan politički uspjeh za premijerku Giorgiu Meloni.

Cijeli proces pratile su i političke napetosti među državama članicama. Prema dostupnim informacijama, Francuska je nastojala spriječiti ulazak Varšave u završni krug te je pokušavala osigurati podršku za druge kandidate, uključujući Zagreb. Ova situacija dodatno podsjeća na raniji slučaj iz 2024. godine, kada su zastupnici Europskog parlamenta prvi put sudjelovali u odabiru sjedišta jedne EU agencije, ali su ih države članice nadglasale.

Ishod natjecanja za sjedište nove Carinske agencije EU-a ovisi o postizanju suglasnosti između europskih institucija. Ako se odluke Vijeća i Parlamenta podudare, pobjednik će biti brzo poznat, no u suprotnom će proces odlučivanja biti nastavljen kroz dodatne krugove glasanja sve dok se ne postigne konačan dogovor.