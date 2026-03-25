Europska ekonomska sudbina kroji se u tjesnacima kojima ne upravlja Bruxelles

Dok su europske metropole proteklu godinu-dvije živjele u ugodnoj iluziji "mekog slijetanja" ekonomije, surova zbilja ih je demantirala u manje od tjedan dana. Eskalacija na Bliskom istoku i cijena nafte koja je probila psihološku i ekonomsku granicu od 100 dolara po barelu nisu samo prolazni tržišni poremećaj. To je neugodan podsjetnik na činjenicu da se europska energetska, a time i ekonomska sudbina, i dalje kroji u tjesnacima kojima ne upravlja Bruxelles. Kontinent koji uporno govori o održivosti, otpornosti i strateškoj autonomiji sada se opet našao u situaciji da mu cijenu ekonomskog mira određuju rat i terminali za energente.