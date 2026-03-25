Separatisti žele nezavisnost Walesa, u Londonu na njih bjesne i ljevica i desnica

U pozadini velikih međunarodnih kriza tinjaju i one manje – nova politička i ustavna fronta otvara se u Velikoj Britaniji, u čijem dijelu Walesu jača separatistički pokret. I dok se većina domaćih i međunarodnih rasprava tiče moguće neovisnosti druge britanske sastavne jedinice, Škotske, pomalo je zaboravljen ostao Wales u kojem su se podigle tenzije uoči skorih regionalnih izbora. Naime, dvije britanske stranke, lijeva Laburistička i desna Reformirajmo UK, rekle su da bi velška nacionalistička stranka Plaid Cymru mogla potajice pokušati ostvariti neovisnost Walesa, pobijedi li na skorim izborima za Senedd, kako se naziva velški parlament. Izbori se održavaju 7. svibnja, i na njima bi Laburistička stranka mogla prvi puta izgubiti vlast u ovoj pokrajini, prema anketama.