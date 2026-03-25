U pozadini velikih međunarodnih kriza tinjaju i one manje – nova politička i ustavna fronta otvara se u Velikoj Britaniji, u čijem dijelu Walesu jača separatistički pokret. I dok se većina domaćih i međunarodnih rasprava tiče moguće neovisnosti druge britanske sastavne jedinice, Škotske, pomalo je zaboravljen ostao Wales u kojem su se podigle tenzije uoči skorih regionalnih izbora. Naime, dvije britanske stranke, lijeva Laburistička i desna Reformirajmo UK, rekle su da bi velška nacionalistička stranka Plaid Cymru mogla potajice pokušati ostvariti neovisnost Walesa, pobijedi li na skorim izborima za Senedd, kako se naziva velški parlament. Izbori se održavaju 7. svibnja, i na njima bi Laburistička stranka mogla prvi puta izgubiti vlast u ovoj pokrajini, prema anketama.
Separatisti žele nezavisnost Walesa, u Londonu na njih bjesne i ljevica i desnica
Nacionalistička stranka Plaid Cymru ne planira u svojem prvom mandatu na vlasti raspisati referendum o nezavisnosti Walesa, no namjerava "započeti rad na uspostavi nacionalne komisije koja bi potaknula nacionalni razgovor o idućim koracima u našem ustavnom putovanju"
Komentara 1
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Tam je bitno jedino kaj veliju pakistanci, arapi i lgbtq