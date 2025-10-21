VIDEO Trump napravio šou na važnom sastanku: 'Ni vi se meni ne sviđate. I vjerojatno nikada ni nećete'

Tijekom sastanka u kabinetu Bijele kuće, američki predsjednik Donald Trump izazvao je val smijeha kada je australskom veleposlaniku Kevinu Ruddu izravno rekao: 'Ni vi se meni ne sviđate. I vjerojatno nikada ni nećete'. Ova oštra primjedba, izrečena za stolom prepunim diplomata i novinara, bila je vrhunac Trumpove konferencije za medije. No, unatoč trenutku napetosti, susret s australskim premijerom Anthonyjem Albaneseom završio je u pozitivnom tonu, uz potpisivanje značajnog sporazuma o rijetkim zemnim metalima.

🤪 Trump to Australia’s ambassador: “I don’t like you either.”



An awkward exchange took place between the U.S. president and the Australian ambassador🇦🇺



After signing an agreement on rare earth minerals, a journalist reminded Trump that Ambassador Kevin Rudd had once called him… pic.twitter.com/UEooOxvqYs — NEXTA (@nexta_tv) October 20, 2025

Rudd, poznat po svojoj kritici Trumpa iz 2021. kada ga je nazvao 'seoskim idiotom', nagnuo se preko stola kako bi se ispričao predsjedniku nakon što su novinari napustili prostoriju. Prema australskim izvorima, Trump je velikodušno odgovorio da je 'sve oprošteno', pokazavši da prošli sukobi nisu zasjenili diplomatske ciljeve sastanka. Trump je srdačno pohvalio premijera Albanesea, nazvavši ga 'velikim vođom'. Dvojica čelnika potpisala su sporazum koji jača gospodarsku suradnju između SAD-a i Australije, s fokusom na opskrbu rijetkim zemnim metalima ključnim za tehnološku i obrambenu industriju.

Unatoč ranijim tvrdnjama konzervativnih kritičara da je Trump 'diplomatski izolirao' Australiju zbog Ruddovih komentara, predsjednik tijekom sastanka nije pokazao znakove zamjeranja. Činilo se da nije ni prepoznao Rudda, usredotočivši se na jačanje savezništva s Albaneseom i Australijom, javlja Guardian.