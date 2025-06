VIDEO Što je Macron šapnuo Meloni? Snimljena je njezina urnebesna reakcija

Talijanska premijerka Giorgia Meloni snimljena je kako koluta očima nakon što joj je francuski predsjednik Emmanuel Macron nešto šapnuo dok su sjedili za stolom na summitu G7. Meloni je snimljena kako se naginje da čuje što joj francuski predsjednik govori. Iako svjetski čelnici obično nastoje zadržati neutralan izraz tijekom sastanaka, Meloni nije skrivala svoju reakciju i činilo se da je zakolutala očima na ono što joj je Macron rekao, navodi Daily Mail.

Njezina je reakcija postala hit na društvenim mrežama i mnoge nasmijala. "Kladim se u dva bubrega da je zbog Trumpa", "Volim je", "Volim njen nedostatak kontrole lica, čak i u diplomatskim situacijama", "Izgleda da ju je pitao hoće li mu se kasnije pridružiti na piću", "Dio Meloninog šarma je u tome što nikada ne bi mogla postati igrač pokera", "Ona ga stvarno ne podnosi", "Njezini izrazi lica su najbolji", neki su od brojnih komentara.

What did Macron tell Meloni? 👀 pic.twitter.com/RNtxnoskzJ