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Epstein u lažnom uredu svakodnevno zlostavljao žene i dok je bio u zatvoru

FILE PHOTO: New Epstein images released by U.S. Justice Department
Foto: U.S. Justice Department/REUTERS
1/3
Autor
Sandra Veljković
27.06.2026.
u 23:29

Upravo su okolnosti pod kojima je Epstein mogao svakodnevno napuštati zatvor i nastaviti voditi privatne poslove postale jedan od najkritiziranijih dijelova cijelog slučaja.

Jeffrey Epstein koristio se tijekom izdržavanja zatvorske kazne uredom zaklade koju su osnovali njegovi odvjetnici kako bi, prema novim dokumentima američkog Ministarstva pravosuđa i sudskim spisima, nastavio seksualno zlostavljati žene. Nakon što je 2008. osuđen zbog navođenja maloljetnice na prostituciju, Epstein je trebao odslužiti 18 mjeseci zatvora na Floridi. No bio je uključen u program dnevnog izlaska na rad koji mu je omogućavao da šest dana u tjednu do 12 sati dnevno provodi izvan zatvora.

Nekoliko mjeseci prije odlaska na izdržavanje kazne njegovi su odvjetnici osnovali Florida Science Foundation, organizaciju predstavljenu kao zakladu za znanstvena istraživanja. Upravo je ondje Epstein formalno radio. Svakoga jutra izlazio je iz zatvora i odlazio u ured na 14. katu poslovne zgrade u West Palm Beachu, a navečer se vraćao u ćeliju. Prema dokumentima američkog Ministarstva pravosuđa i građanskim tužbama koje su podnijele njegove žrtve, ured nije služio znanstvenim istraživanjima.

Žene su ondje dolazile vjerujući da ih čekaju razgovori za posao ili poslovni sastanci, no više njih tvrdi da ih je Epstein upravo u tom uredu seksualno zlostavljao tijekom izdržavanja kazne. Novi dokumenti pokazuju i da ured nije služio samo kao formalno radno mjesto. Epstein je iz njega nastavio voditi svoje poslove, održavati sastanke i primati posjetitelje, dok su ispred zgrade dežurali policajci zaduženi za njegov nadzor tijekom izlazaka iz zatvora. Prema pisanju The Telegrapha, njihov je prekovremeni rad plaćao upravo Epstein.

Godinama poslije istražitelji su pokušali rekonstruirati tko je sve posjećivao ured tijekom Epsteinova boravka na slobodi, no evidencija ulazaka u međuvremenu je uništena u skladu s pravilima o čuvanju dokumentacije. Upravo su okolnosti pod kojima je Epstein mogao svakodnevno napuštati zatvor i nastaviti voditi privatne poslove postale jedan od najkritiziranijih dijelova cijelog slučaja.
Ključne riječi
seksualno zlostavljanje SAD zatvor Jeffrey Epstein

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