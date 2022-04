VIDEO Širi se lažna snimka Zelenskog koji na stolu ima kokain

Društvenim mrežama širi se lažna snimka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelesnkog koji na stolu ima kokain i kreditnu karticu tijekom razgovora s nekoliko ljudi među kojima je i osnivač i izvršni direktor Tesle i vlasnik kompanije SpaceX Elon Musk.

Tko je na snimku montirao kokain, još se ne zna ali se pretpostavlja da se radi o proruskim aktivistima. Na originalnoj snimci se vidi kako kokaina na stolu tijekom razgovora nema.

Lažna snimka

Pro-Russian accounts are currently sharing a video (left) that has a big ol' pile of cocaine digitally added to smear Zelensky. The original video (right), sans cocaine, can be found here https://t.co/cChEsa7Sbj pic.twitter.com/JAfGsiEIDj