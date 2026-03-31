VIDEO Šire se dramatične snimke udara na Iran: Eksplozije tresle više gradova, meta veliko skladište streljiva

Velike eksplozije i požari obasjali su noćno nebo nad iranskim gradom Isfahanom, u kojem se nalazi vojna zračna baza Badr. Sjedinjene države su navodno upotrijebile veliki broj bombi za uništavanje bunkera tijekom noći s 30. na 31. ožujka, a američki predsjednik Donald Trump podijelio je video eksplozija i na svojoj platformi Truth Social.

U.S. official confirms: 2,000-pound bombs dropped in the attack. The night sky is on fire. #Isfahan #IranUnderAttack… pic.twitter.com/HIWWn1Q0wa — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) March 31, 2026

Eksplozije su se čule rano u utorak u iranskoj prijestolnici Teheranu, kao i u gradovima Isfahan i Zanjan, usred kontinuiranih američko-izraelskih napada, prema lokalnim izvješćima. Ranije je The Wall Street Journal izvijestio da je SAD pogodio veliko skladište streljiva u Isfahanu bombama za probijanje bunkera teškim 900 kilograma. Pozivajući se na američkog dužnosnika, izvješće navodi da je u napadu korištena velika količina takozvanih bunker-buster bombi, odnosno penetracijskog streljiva, prenosi Anadolu Ajansı.