RAZORNI NAPAD

VIDEO Šire se dramatične snimke udara na Iran: Eksplozije tresle više gradova, meta veliko skladište streljiva

Lorena Posavec
31.03.2026.
u 19:04

Eksplozije su se čule rano u utorak u iranskoj prijestolnici Teheranu, kao i u gradovima Isfahan i Zanjan

Velike eksplozije i požari obasjali su noćno nebo nad iranskim gradom Isfahanom, u kojem se nalazi vojna zračna baza Badr. Sjedinjene države su navodno upotrijebile veliki broj bombi za uništavanje bunkera tijekom noći s 30. na 31. ožujka, a američki predsjednik Donald Trump podijelio je video eksplozija i na svojoj platformi Truth Social.

Eksplozije su se čule rano u utorak u iranskoj prijestolnici Teheranu, kao i u gradovima Isfahan i Zanjan, usred kontinuiranih američko-izraelskih napada, prema lokalnim izvješćima. Ranije je The Wall Street Journal izvijestio da je SAD pogodio veliko skladište streljiva u Isfahanu bombama za probijanje bunkera teškim 900 kilograma. Pozivajući se na američkog dužnosnika, izvješće navodi da je u napadu korištena velika količina takozvanih bunker-buster bombi, odnosno penetracijskog streljiva, prenosi Anadolu Ajansı.
eksplozija Iran rat na Bliskom istoku napad na Iran

SA
saudinus
19:54 31.03.2026.

To se rokne 3 dana agresije

