TRUMP NEZADOVOLJAN

Sve veći broj europskih zemalja odbija pomoći SAD-u u ratu protiv Irana

Ivan Šaravanja/Hina
31.03.2026.
u 19:14

Najistaknutiji kritičar američko-izraelske operacije je Pedro Sanchez, premijer Španjolske, države koja je odbila i podići svoja izdvajanja za obranu na pet posto BDP-a koliko traži NATO

Francuska i Italija pridružile su se Španjolskoj u zabrani korištenja svoje infrastrukture za američko-izraelske vojne operacije, rekli su izvori u utorak Reutersu. Američki predsjednik Donald Trump, nakon što je početkom godine sablaznio europske saveznike najavama da će SAD preuzeti Grenland, sada proziva članice NATO-a sa Starog kontinenta jer ne žele sudjelovati niti surađivati u ratu koji Amerika s Izraelom vodi protiv Irana. Odluka Francuske i Italije stoga se događaju u jeku napetosti između Washingtona i europskih prijestolnica zbog rata na Bliskom istoku. Trump je ranije ovaj mjesec NATO saveznike nazvao "kukavicama" zbog njihovog odbijanja da se pridruže ratu, a u utorak ih je ponovno oštro kritizirao u objavi na svojoj društvenoj mreži. 

"Država Francuska nije dopustila prelet preko svog teritorija zrakoplovima koji su letjeli prema Izraelu natovareni vojnim zalihama. Francuska je bila VRLO NEKOOPERATIVNA u vezi s 'Mesarom iz Irana', koji je uspješno eliminiran! SAD će ovo ZAPAMTITI!!! Predsjednik DJT.", napisao je 79-godišnji američki predsjednik. Washington je u utorak dobio i odbijenicu od Varšave, nakon što je poljski ministar obrane Wladyslaw Kosiniak-Kamysz u utorak objavio da Poljska neće preseliti svoje protuzračne sustave Patriot na Bliski istok, prenosi Reuters. Ti se sustavi koriste za "zaštitu poljskog zračnog prostora i NATO-vog istočnog krila", po tom pitanju se "ništa ne mijenja" te Varšava nema "nikakav plan seliti ih", napisao je poljski ministar na platformi X. 

Najistaknutiji kritičar američko-izraelske operacije je Pedro Sanchez, premijer Španjolske, države koja je odbila i podići svoja izdvajanja za obranu na pet posto BDP-a koliko traži NATO. Socijalistički premijer proglasio je napad na Iran kršenjem međunarodnog prava te je odbio dopustiti SAD-u korištenje zajedničkih vojnih baza na španjolskom teritoriju te je zatvorio njezin zračni prostor za američke vojne zrakoplove. Talijanska premijerka Giorgia Meloni naglasila je da Italija "nije u ratu i ne želi ići u rat" te je odbila sudjelovati u bilo kakvim ofenzivnim akcijama protiv Islamske republike. Reuters u utorak prenosi i da je Italija prošli tjedan odbila dopustiti američkom ratnom zrakoplovu da sleti u zračnu bazu Sigonella na Siciliji.

PR
Prki
19:58 31.03.2026.

Nato je obrambeni savez ne napadački Trump to nije shvatio

SA
saudinus
19:41 31.03.2026.

Nema druge mora Uganda uletjeti da rasčisti situaciju

