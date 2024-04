VIDEO Preletom u Rafaleu ušao je u povijest hrvatskog zrakoplovstva: 'Sreća, ponos, neopisiv osjećaj'

Jedan od pilota koji je u četvrtak, nešto iza podneva, u moćnim borbenim zrakoplovima Rafale stigao u Hrvatsku, otkrio kako je protekao povijesni let. Nakon 15 mjeseci obuke poletio je iz baze u francuskom Bordeauxu, a onda je, na opće oduševljenje hrvatske javnosti, nakon sat i 40 minuta leta ušao u naš zračni prostor.

Njegovi osjećaji nakon povratka mogu se sažeti u jednoj riječi – ponos. "Vremenske prilike možda nisu bile idealne, ali sve skupa je prekrasno. Kada dođeš doma i kada vidiš koliki te broj ljudi čeka, sve je dobro. Osjećam ogroman ponos i hvala Bogu što smo stigli doma i da smo ušli u Hrvatsku", kazao je pilot. "Sreća, ponos, neopisivo", nastavio je nizati osjećaje pilot, kojeg je obitelj dočekala s riječima: "Dobro došao, konačno."

Da bi mogao biti među pilotima koji su iz Francuske stigli u Rafaleima, morao je proći 15 mjeseci obuke. "Bilo je zahtjevno, jako zahtjevno. Bilo je potrebno puno posla, puno odricanja, ali na kraju mislim da se isplatilo i, kažem još jedanput, stvarno je lijepo doći ovako doma i biti dio svega."

Iako je obuka zahtjevna, Francuzi, koji su nam prodali 12 moćnih zrakoplova, zadovoljni su sposobnostima naših pilota i odrađenim poslom. "Naša je obuka bla malo specifična, ali bitno je da su zadovoljni s nama. Ne mogu reći tko je brži, letimo dobro i mi i oni", našalio se.

Iako je pilot s puno iskustvo, let u Rafaleima nešto je posebno, kazuje pilot. "U samom upravljanju nije neka prevelika razlika. Jednako je to, palica i snaga, avion se ponaša kao avion. Međutim, ovaj je puno agilniji, puno življi i ima puno više snage. Ovo je nešto potpuno drugo od ovoga do sada. Taktička slika i ono što on pruža je nešto potpuno novo u odnosu na ono što smo do sada radili."

Podsjetimo, prvih šest od ukupno 12 višenamjenskih borbenih aviona Rafale sletjelo je u četvrtak u Hrvatsku, a hrvatski državni vrh na svečanom dočeku poručio je da to predstavlja veliki iskorak u jačanju obrambenih kapaciteta i sigurnosti Hrvatske. Rafalei su poletjeli iz zračne baze u Bordeauxu, a u hrvatski zračni prostor ušli zapadno od Rovinja. Let je trajao sat i 40 minuta. Dovezli su ih hrvatski piloti koji su se za njihovo korištenje obučavali 15 mjeseci.

Prilikom ulaska u hrvatski zračni prostor piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva poslali su poruku svim hrvatskim građanima: "Upravo ulazimo u hrvatski zračni prostor, koji će od danas biti još sigurniji. Hrvatski Rafale i hrvatski piloti su stigli kući", priopćio je MORH. "Dolazak novih borbenih aviona značajan je iskorak prema modernizaciji i jačanju hrvatskih zračnih snaga u zaštiti zračnog prostora te ključni faktor očuvanja sigurnosti Hrvatske u budućnosti, kao i jačanju sveukupne borbene moći Hrvatske vojske. Simbolizira i snažnu suradnju između Hrvatske i NATO saveza u zajedničkom očuvanju mira, stabilnosti i sigurnosti", dodaje se u priopćenju.

