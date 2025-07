VIDEO Poznato tko je heroj s Balkana iz zrakoplova: Oborio tipa koji je vikao 'Imam bombu' pa sočno opsovao

Na letu easyJeta iz Londona prema Glasgowu, u subotu je došlo do dramatičnog incidenta kada je jedan od putnika uznemirio sve prisutne prijetnjom bombom i nizom uzvika poput: "Smrt Americi, smrt Trumpu!" i "Allahu akhbar!" Napete trenutke zabilježila je jedna od putnica mobitelom, a snimka se brzo proširila društvenim mrežama i YouTubeom, gdje ju je objavio i kanal NDTV.

U središtu ove priče našao se Zoran Nasteski, putnik koji je svojim odlučnim postupkom spriječio moguću tragediju. Nasteski, koji živi u Velikoj Britaniji, porijeklom je iz Srbije i Makedonije, a u razgovoru za Telegraf ispričao je detalje incidenta.

Video footage of a passenger on a flight to Glasgow screaming "allahu akbar",threatening to bomb the plane & ranting about Trump



This isn’t religious expression but radicalism in motion.



