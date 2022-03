VIDEO Pojavile se snimke: Koriste li Rusi zabranjeno fosforno streljivo?

Na internetu se pojavio video koji navodno prikazuje zračne napade na ukrajinski grad Kramatorsk, koji se nalazi na istoku Ukrajine. Pojavili su se i razni drugi izvještaji o ruskim snagama koje navodno koriste zabranjeno fosforno streljivo u tom području, javlja Guardian.

Oleksij Bilošitski na svom Twitteru objavio je video koji navodno prikazuje bijeli fosfor koji gori u dodiru s asfaltom i to prepoznatljivim bijelim dimom. Uz video je napisao: 'Još jedan dokaz fosforne bombe koju koriste ruski vojnici'.

Oleksiy Biloshitskiy reports that the #Russian occupiers had recorded another use of banned phosphorus ammunition in #Kramatorsk. pic.twitter.com/h2A8YZz7wQ