VIDEO 'Ukrajinske oružane snage napale su zgradu FSB-a': Rusi prijavljaju nove upade, pogođena i rafinerija

Tijek događaja:

8:45 - Ukrajina je pogodila zgradu ruske sigurnosne službe (FSB) u pograničnoj regiji Belgorod. - Ukrajinske oružane snage napale su zgradu FSB-a u Belgorodu pomoću bespilotne letjelice, izvješćuju operativne službe - objavio je TASS te dodao da nije bilo žrtava.

8:30 - Guverner regije Rjazanj Pavel Malkov objavio je kako je rafinerija nafte zapaljena nakon napada dronom pri čemu je nekoliko ljudi ozlijeđeno.

- Rafinerija nafte Ryazan napadnuta je bespilotnom letjelicom. Udar je izazvao požar. Prema preliminarnim informacijama, ima žrtava - rekao je guverner Pavel Malkov na Telegramu.

