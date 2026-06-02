Djevojka (17) umrla nakon operacije slijepog crijeva. Istraga protiv tri liječnika

Nakon smrti 17-godišnje djevojke, koja je umrla nakon operacije slijepog crijeva u prosincu prošle godine u bolnici u Oberwartu u austrijskoj pokrajini Gradišće, Državno tužiteljstvu u Željeznom, glavnom gradu te pokrajne, pokrenulo je istragu protiv tri liječnika, javljaju u utorak domaći mediji, među njima i austrijski radio i televizija ORF. Djevojka je dovezena u bolnicu u Oberwart u kritičnom stanju i unatoč hitno pružene liječničke pomoći i operacije, nije joj bilo spasa.

U medijskim se izvješćima navodi da je 17-godišnjakinja već liječena kod liječnika opće prakse, prije nego što je vozilom Hitne pomoći prevezena u bolnicu. Kako je izvijestila Austrijska novinska agencija APA, Državno tužiteljstvo u Gradišću naložilo je obdukciju tijela preminule 17-godišnjakinje, kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Danas objavljeni rezultat obdukcije pokazao je da je djevojka umrla od zatajenja rada više vitalnih organa, uslijed sepse, nastale upalom potrbušnice (peritonitis). Uzrok tome navodno je bilo puknuće (perforacija) slijepog crijeva. Sada su tri liječnika, uključujući također i liječnika opće prakse, pod istragom nadležnog Tužiteljstva. Prema APA-nim informacijama Državno tužiteljstvo u Željeznom je zatražilo i dodatno stručno mišljenje, kako bi se razjasnilo tko je i kada mogao ili trebao prepoznati bolest 17-godišnjakinje.

Nakon drame u Gradišću i jednog prerano izgubljenog mladog života austrijska javnost s zanimanjem očekuje daljnji razvoj situacije: Hoće li Državno tužiteljstvo podnijeti optužnicu i protiv koga, ili će nakon istrage, prijava biti odbačena kao neosnovana.