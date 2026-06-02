Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 142
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DRAMA U AUSTRIJSKOM GRADIŠĆU

Djevojka (17) umrla nakon operacije slijepog crijeva. Istraga protiv tri liječnika

Operacija koljena, križni ligament
Sven Hoppe/DPA
VL
Autor
Snježana Herek
02.06.2026.
u 13:30

U medijskim se izvješćima navodi da je 17-godišnjakinja već liječena kod liječnika opće prakse, prije nego što je vozilom Hitne pomoći prevezena u bolnicu.

Nakon smrti 17-godišnje djevojke, koja je umrla nakon operacije slijepog crijeva u prosincu prošle godine u bolnici u Oberwartu u austrijskoj pokrajini Gradišće, Državno tužiteljstvu u Željeznom, glavnom gradu te pokrajne, pokrenulo je istragu protiv tri liječnika, javljaju u utorak domaći mediji, među njima i austrijski radio i televizija ORF. Djevojka je dovezena u bolnicu u Oberwart u kritičnom stanju i unatoč hitno pružene liječničke pomoći i operacije, nije joj bilo spasa.

U medijskim se izvješćima navodi da je 17-godišnjakinja već liječena kod liječnika opće prakse, prije nego što je vozilom Hitne pomoći prevezena u bolnicu. Kako je izvijestila Austrijska novinska agencija APA, Državno tužiteljstvo u Gradišću naložilo je obdukciju tijela preminule 17-godišnjakinje, kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Danas objavljeni rezultat obdukcije pokazao je da je djevojka umrla od zatajenja rada više vitalnih organa, uslijed sepse, nastale upalom potrbušnice (peritonitis). Uzrok tome navodno je bilo puknuće (perforacija) slijepog crijeva. Sada su tri liječnika, uključujući također i liječnika opće prakse, pod istragom nadležnog Tužiteljstva. Prema APA-nim informacijama Državno tužiteljstvo u Željeznom je zatražilo i dodatno stručno mišljenje, kako bi se razjasnilo tko je i kada mogao ili trebao prepoznati bolest 17-godišnjakinje.

Nakon drame u Gradišću i jednog prerano izgubljenog mladog života austrijska javnost s zanimanjem očekuje daljnji razvoj situacije: Hoće li Državno tužiteljstvo podnijeti optužnicu i protiv koga, ili će nakon istrage, prijava biti odbačena kao neosnovana.

Svi gledaju u jarbole na Tomislavcu: Pogledajte što se dogodilo nakon što je žena čupala zastave duginih boja
Ključne riječi
smrt Austrija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!