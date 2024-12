VIDEO Pobunjenici upali u mauzolej vođe koji je upravljao Sirijom 'željeznom rukom' 29 godina i spalili njegov lijes

Sirijski pobunjenici koji su svrgnuli režim Bašara al Asada tijekom vikenda nakon 24 godina vladavine, već danima pale po Siriji i ruše spomenike bivšim vladarima. Nakon što su još u nedjelju ušli u predsjedničku palaču u Damasku i tamo našli prazne prostorije, nakon što je Asad pobjegao u Rusiju, čini se kako su pobunjenici uništili i mauzolej njegovog oca u rodnom Qardahu.

Naime, njegov otac Hafez al Asad došao je na vlast u Siriji još 1971. godine, a ''željeznom rukom'' vladao je sve do smrti 2000., nakon čega je preuzeo njegov sin Bašar. Njegovo tijelo bilo je vraćeno u Qardahu i dosad je bilo u mauzoleju u kojeg su upali pobunjenici. Snimke na društvenim mrežama pokazuju kako su pobunjenici, inače među zapadnim državama označeni teroristima, upali u taj mauzolej i zapalili lijes u kojem se nalazilo tijelo Hafeza al Asada.

Images emerge from Latakia, Syria, showing rebel fighters beside the burning tomb of Hafez al-Assad, father of ousted president Bashar al-Assad.



