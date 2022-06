VIDEO Pas SDP-ovog kandidata za gradonačelnika Splita: 'Ja sam Indy i molim vas glasajte za njega'

Kandidat SDP-a za splitskog gradonačelnika Davor Matijević objavio je video svoga psa, Indy, koji 'poziva' građane da mu daju glas na izborima. "Ova kampanja nije mogla proći bez nje. Indy je odlučila progovoriti. Kako je to ispalo…Najbolje pogledajte sami!", stoji u opisu videa.

"Možda me poznajete. Ja sam Indy i molim vas glasajte za njega. Znam, znam, znam... I meni se nije svidio na prvu i čujem da nekima smeta šta radi u gradskoj firmi, ali je najbolji drug kojeg možete zamisliti. Svaki dan brine o meni, trpi moje mušice, istrčava me poslije posla, hrani i pazi me kad sam bolesna, a uredio nam je i vau vau park u kvartu. Jednostavno nema čovika ili pasa kojem on ne bi pomoga. Njemu su svi jednako bitni. Ja sam odabrala", stoji u titlovima na videu.