Ukoliko vam treba ideja za vikend putovanje, preporučam obilazak Slavonije i Podravine, destinacija koje imaju niz skrivenih aduta koje možete obići. Jedna od lokacija koja se mogu pogledati je Rodna kuća Petra Preradovića, hrvatskog pjesnika čiji se opus uči u školi.

Od Plemičke rute, najdužeg slapa u Slavonji do polja kamilice

Njegova je rodna kuća u mirnom podravskom selu Grabrovnica, obnovljena i predstavljajući jedno od važnijih mjesta hrvatske kulturne baštine. Tu je 1818. godine rođen poznati hrvatski pjesnik, prevoditelj i vojni časnik. Iako je velik dio života proveo izvan Hrvatske, svojim je pjesmama izražavao ljubav prema domovini, jeziku i narodu. Rodna kuća danas je uređena kao interpretacijski centar u kojem se mogu vidjeti stari predmeti poput školske klupe u kojoj možete svladati umijeće pisanja perom i tintom, dokumenti i fotografije povezane s pjesnikovim životom i radom, replika vojne odore koju je nosio, a koju možete i odjenuti.

Uz rodnu kuću nalazi se i prekrasan park posvećen himnama svijeta. Upravo ovdje mogu se pronaći zanimljivosti kao što su najdulja himna na svijetu, najstarija himna i mnoge druge. Šetnja ovim parkom pretvara se u zanimljivo putovanje kroz glazbu, kulturu i identitet brojnih naroda.

Podravina skriva i jedno od najneobičnijih mjesta kontinentalne Hrvatske; jedinstvu Kuću čaja. Možda na prvi pogled djeluje neobično da se u kraju poznatom po vinima i gastronomiji, razvila priča o čaju - no postoji priča o tome. U ovo doba godine putujući kroz Podravinu, pogled će se zaustaviti na nepreglednim poljima kamilice koja je u punom cvatu. Bere se na kraju proljeća, izvozi (Podravina je druga regija po proizvodnji u svijetu), a o čaju od kamilice, ali i ostalih biljaka koje se beru u ovom kraju uči se jedinstvenom posjetiteljskom centru Kuće čaja - Oaza mira. Nalazi se u srcu Podravine, u mjestu Špišić Bukovica, nedaleko od Virovitice i predstavlja jedinstveni posjetiteljski centar posvećen čaju, prirodi i opuštanju.

Foto: Nikola Zoko

U sklopu centra nalaze se edukativne staze, kušaonice čaja, suvenirnica i prostor za odmor u prirodi, a ono što posebno oduševljava sve posjetitelje je činjenica da se na ovom mjestu opušta u ritualu ispijanja čaja - kaže vodička Veronika Špoljarić otkrivajući svijet ljekovitog bilja, različite vrste čajeva i zanimljivosti o prirodi Podravine.

Kako Podravina polako prelazi u Slavoniju, na ulazu u slavonski dio ove čarobne destinacije dočekat će vas nasmijana i uvijek vedra Andrea, vlasnica podruma Vineda čija je priča započela 2005. godine iz ljubavi prema vinogradarstvu i stvaranju kvalitetnih vina u Podravini. Obitelji Kaša i Kovač odlučile su spojiti tradiciju, znanje i iskustvo kako bi stvorile modernu vinariju koja njeguje domaće sorte grožđa.

Jedan od najposebnijih doživljaja na izletu svakako je Plemička ruta koja vodi kroz bogatu plemićku povijest ovog dijela Hrvatske. Nagrađivana ruta Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije ujedno je i odličan vodič za istraživanje ove destinacije. Posebno mjesto na toj ruti zauzima Dvorac Janković u Suhopolju, elegantno zdanje koje vraća duh nekih prošlih vremena. Obnovljeni dvorac danas je centar za posjetitelje sa sobama za iznajmljivanje te odiše luksuzom dostupnim svakome a njegovi raskošni interijeri pričaju priču o plemstvu koje je obilježilo razvoj Slavonije. U sklopu dvorca, u kojem spavajte tijekom vikenda, nalazi se moderan interpretacijski centar koji na zanimljiv i interaktivan način prikazuje život plemićkih obitelji, njihovu kulturu, navike i utjecaj na razvoj ovog kraja.

-Plemićka ruta jedinstveni je turistički proizvod koji spaja obnovljene dvorce, kurije i prirodu baštinu, idealna za ljubitelje povijesti, arhitekture i očuvane prirode. Posjetiteljima je na raspolaganju knjižica Plemićka ruta s 8 lokaliteta koje treba posjetiti. Na svakom mjestu treba skupiti pečat, kao dokaz da ste savladali sve točke ove rute te knjižicu sa svim pečatima poslati u ured Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije kako biste osvojili nagradu - noćenje za dvije osobe u ovom dvorcu" - rekla je Martina Jakelić, direktorica TZ Virovitičko podravske županije dodajući kako je Plemićka ruta sve češći smjer kretanja suvremenih putnika koji upravo slijedeći mjesta označena na ruti u ovoj županiji provode kvalitetan vikend.

Foto: Nikola Zoko

Među najljepšim zelenim oazama kontinentalne Hrvatske posebno se ističe Dravska priča - edukativni i posjetiteljski centar smješten u malom mjestu Noskovci, uz rijeku Dravu. Područje je dio UNESCO-ovog Rezervata biosfere Mura–Drava–Dunav. Cilj Dravske priče je očuvanje prirode, rijetkih biljnih i životinjskih vrsta te upoznavanje posjetitelja s bogatstvom krajolika uz rijeku Dravu. U centru se nalaze multimedijski postavi, edukativne radionice i zanimljivi sadržaji o rijeci Dravi, šumama, pticama i životinjama koje žive na ovom području.

Može se obići i Pustara Višnjica, jedno je od najpoznatijih turističkih i izletničkih mjesta ove destinacije. Smještena je u mirnom prirodnom okruženju nedaleko od Slatine te predstavlja spoj tradicije, seoskog života i suvremenog turizma. Na Višnjici se nalaze hotel, ergela konja, restoran, sportski sadržaji i uređene šetnice, a boravak među domaćim životinjama privlači obitelji s djecom i ljubitelje prirode.

I kad ste pomislili da vas je priroda ove destinacije opustila, pripremite se na posebne doživljaje Papuka - bez sumnje jedno od najvećih prirodnih bogatstava Slavonije. Ova slavonska gora skriva nevjerojatne šumske pejzaže, geološke fenomene i brojne vidikovce koji ostavljaju bez daha i velike i male posjetitelje. Kako biste naučili ponešto o tome kako je nastala ova planina, priču o Papuku počnite u Voćinu, u mjestu poznatom po Svetištu i Bazilici Gospe Voćinske gdje se nalazi moderni Geo info centar u kojem se kroz multimedijalne izložbe, modele i interaktivne sadržaje prikazuje nastanak stijena, fosila i prirodnih procesa koji su oblikovali Papuk, a zbog kojih je postao dio zajednice UNESCO Global Geoparka. Centar ima i edukativnu ulogu te je namijenjen učenicima, turistima i svim ljubiteljima prirode i znanosti. Jedna od najzanimljivijih atrakcija ovog centra je 6D kino - multimedijalni doživljaj koji kombinira 3D sliku s pokretima sjedala te dodatnim efektima poput vjetra, vode, mirisa i vibracija, što stvara dojam potpunog uranjanja u film. Film prikazuje nastanak Zemlje, vulkane, fosile i razvoj prirode tijekom milijuna godina što je zanimljivo cijelim obiteljima.

Ako postoji mjesto koje savršeno zaokružuje ovu slavonsko-podravsku priču, onda je to Park šuma Jankovac, smještena u srcu Parka prirode Papuk. Nalazi se na približno 475 metara nadmorske visine a sastoji se od planinske doline s jezerima i slapom, smještenima u gustoj bukovoj šumi Papuka, a poznata je po svježoj klimi i prirodnom miru. Jankovac skriva najviši slap Slavonije, Slap Skakavac visok 35 metara ujedno jedan od najljepših prirodnih prizora u slavonskom gorju. Nastaje kada Jankovački potok pada niz strmu stijenu u šumovitu dolinu, a posebno je dojmljiv nakon kiša ili u proljeće kada je vodostaj veći, pa slap jače i bučnije pada. Uz prekrasnu prirodu, romantične drvene mostove i proplanke koji izgledaju nestvarno u svako godišnje doba, povijest grofa Jankovića dodatno obogaćuje cijelu priču i daje ovom mjestu posebnu mistiku.