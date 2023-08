Kakvo nas vrijeme očekuje u četvrtak? U tri regije i dalje na snazi crveni Meteoalam

Osim kratkotrajnog nevremena koje je ove srijede u poslijepodnevnim satima pogodilo Baranju, većina Hrvatske danas je bila pod visokim temperaturama u vrhuncu toplinskog vala koji traje već nekoliko dana. Većih promjena neće biti niti ovog četvrtka, najavio je DHMZ-ov meteorolog Krunoslav Mikec za HRT.

Kako i tijekom srijede, i u četvrtak će na snazi biti crveni Meteoalarm u tri hrvatske regije - riječkoj, splitskoj i dubrovačkoj, dok će za unutrašnjost Dalmacije vrijediti narančasto upozorenje. Ostatak Hrvatske pak će biti pod žutim alarmom. Što se tiče temperature mora, ona se tijekom današnjeg dana kretala između 25 i 27 Celzijevih stupnjeva.

I četvrtak će u istočnom dijelu Hrvatske biti vruć te većinom sunčan. Jutarnja temperatura bit će između 19 i 22 °C, a najviša dnevna 32, 33 °C. Ujutro samo mjestimice može biti kratkotrajne magle, a sredinom dana i poslijepodne uz jači dnevni razvoj oblaka moguć je poneki lokalni pljusak, najavio je Mikuš, dodajući kako bi kiša mogla pasti i u središnjoj Hrvatskoj. Uz obilje sunca i slab vjetar temperatura će se na tom području kretati od jutarnjih 19 do 21 °C danju porasti do vrijednosti između 31 i 33 °C.

Na sjevernom Jadranu te u gorju kretat će se iste temperaturne vrijednosti, dok će ponegdje u gorju pohati umjeren sjeveroistočnjak. Meteorolog je tako naglasio kako bi na obali i otocima jutarnja bura u poslijepodnevnim satima mogla okrenuti na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak te će more biti mirno ili malo valovito. Uz to, pretežno sunčano, samo ponegdje uz mogućnost za jači razvoj naoblake i pokoji pljusak, uglavnom u gorskoj Hrvatskoj.

Pljuska s grmljavinom može biti i mjestimice u unutrašnjosti Dalmacije, a mala je vjerojatnost da neki od njih stigne i do obale srednjeg Jadrana. Uz slab i umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ujutro ponegdje uz buru, prevladavat će sunčano, a najviša će temperatura zraka biti između 33 i 37 °C. Podjednaka temperatura zraka i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će dan također obilovati suncem, no ponegdje će biti i umjerene naoblake. Pritom je vjerojatnost za pokoji pljusak u zaobalju uglavnom mala, prognoza je za ovaj četvrtak. Puhat će jugozapadnjak, uglavnom na otvorenom moru sjeverozapadnjak.

Što se tiče idućih dana, nastavlja se toplinski val koji može utjecati na zdravlje, pogotovo ranjivih skupina građana. No, ponegdje će biti i pljuskova s grmljavinom, rjeđe u četvrtak i nedjelju, a češće početkom novoga tjedna, kada je i najveća vjerojatnost za lokalna olujna nevremena. I dok ona još nisu sigurna, pad temperature je neprijeporan, smatra meteorolog.

- Od petka će na kopnu mjestimice puhati umjeren jugozapadnjak. I dalje će biti sunčano, većinom u nedjelju uz mogućnost za lokalne pljuskove u popodnevnim satima. Uz to, do kraja se tjedna nastavlja toplinski val. I na Jadranu idući dani stabilni, sunčani i vrući, uz i dalje toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a od subote ponegdje jugo. Prema kraju nedjelje na sjevernom je Jadranu povećana vjerojatnost za mjestimice malo kiše ili pokoji neverin - najavio je za iduće dane meteorolog Krunoslav Mikuš.

