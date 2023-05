VIDEO Lupetanje četnika na srpskoj televiziji: Komentirao masakr pa spomenuo i Hrvate

Dragoslav Bokan, srpski ultranacionalist koji je, između ostalog sudjelovao i u srpskoj agresili na Hrvatsku, gostovao je u jutarnjoj emisiji na TV Happy gdje je komentirao strašan masakr u beogradskoj osnovnoj školi u kojem je dječak (13) poubijao osmero svojih kolega i zaštitara škole. Svojim izjavama Bokan je zgrozio je regiju. Rekao je da se nad smrću djece zgražaju svi, osim Hrvata.

"To kroz što će on sad proći, kroz kakve će kazne on proći kad bude sretao ljude koji budu saznali da je on taj monstrum koji je ubio svoje kolege i kolegice... Pazite, kada netko ubije dijete svi se zgroze. Osim Hrvata, nažalost. A kad netko ubije djevojčicu, a kad prijatelj ubije djevojčicu. Pa to su samo stupnjevi, čudni lift zla koji se penje prema vrhu", govorio je te dodao da bi za napadača bio "blagoslov da je metkom završio."

"Sve bi postalo realno, vidjeli bi i njegovo tijelo, i njegovi roditelji bi plakali nad njim, cijela priča bi se izjednačila. Ali danas je u 'cancel kulturi' zabranjeno govoriti istinu, zabranjeno je reći ono što svi osjećamo. Da netko ne bi rekao ‘jao pa ne možemo tako pričati‘. Ne daj Bože da je upucao moje dijete", kazao je između ostalog. Kruna Una Mitrović koja je vodila emisiju povremeno je plakala.

"Sad postoji mogućnost da roditelji ubijene djece umru od tuge", zaključila je.

Dragoslav Bokan za vrijeme rata vodio je paravojnu četničku formaciju Beli orlovi poznatu po brojnim gnjusnim zločinima, naročito u Slavoniji i Kordunu. Danas je u službi režima Aleksandra Vučića, a često komentirao i rat u Ukrajini. Primjerice, nakon potapanja ruske raketne krstarice Moskva prošle godine tvrdio da su "Rusi to namjerno učinili" te da su ti porazi često ustvari pobjede.