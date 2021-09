VIDEO Katastrofa u Sj. Makedoniji: Izgorjela Covid bolnica, deseci poginulih

U gradu Tetovu na sjeverozapadu Sjeverne Makedonije u srijedu navečer izbio je požar u COVID bolnici.

Prema pisanju makedonskih medija velik je broj žrtava. Portal makedonske televizije Sitel objavio je kako je poginulo najmanje 30 žrtava, a među stradalima ima i medicinskog osoblja.

U međuvremenu, ministar zdravstva Venko Filipče najavio je odlazak u Tetovo. Još se ne znaju okolnosti koje su dovele do požara, ali se vrlo brzo očekuje da će službene vlasti doći do točnih informacija o događaju.

A few moments ago there was an explosion at the modular #Covid_19 hospital in City of #Tetovo, #NorthMacedonia



There are also reports of casualties on patients and medical staff. The modular hospital was completely burnt down, while the fire is still active in some parts.. pic.twitter.com/bRicvLcMSB