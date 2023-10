VIDEO Izraelski medij: Hamas je pogodio bolnicu u Gazi, imamo snimke koje to potvrđuju

Izraelski medij N12News objavio je snimku za koju vjeruje da je neuspjeli Hamasa na Izrael, u kojem je raketa pala na parkiralište bolnice Al Ahli u Gazi. Inače, Hamas je ranije optužio Izrael za bombardiranje bolnice u kojoj je ubijeno oko 500 ljudi tijekom ovog utorka. Izraelska vojska odmah je demantirala navode, govoreći kako je raketa poslana s položaja Islamskog džihada unutar Pojasa Gaze.

Voditeljica Levi Yonit kazala je tijekom priloga kako sve potvrđuje i vrijeme lansiranja napada koje je bilo u 18.59 sati po lokalnom vremenu. Na kameri su vidljive rakete koje se ispaljuju u zrak, a koje potom odmah padaju na područje bolnice. Izraelsko stajalište o cijeloj situaciji prihvatio je i Joe Biden koji je danas posjetio Izrael, navodeći kako je ''bijesan'' zbog smrti velikog broja ljudi.

Undeniable Evidence 1/2: @N12News (Israeli news) cameras recorded the failed Islamic Jihad rocket hitting the Gaza hospital Parking lot, causing the explosion that Israel was blamed for by the terrorist organization #Hamas. Video #1 in English by news anchor @LeviYonit. pic.twitter.com/ASJFkiDRtL