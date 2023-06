VIDEO Helikopter gađa skladište nafte u Voronježu, a Rusi tvrde: Provodimo borbene aktivnosti

Na društvenim mrežama pojavila se snimka pogođenog skladišta nafte u ruskom Voronježu, 600 kilometara od Moskve u kojem traju sukobi Wagnera i ruske vojske. Navodno je skladište pogođeno helikopterom. To je na Twitteru napisao i ukrajinski ministar Anton Gerašenko.

Na snimkama se čuje helikopter, a zatim se vidi eksplozija. "Ruska vojska provodi potrebne borbene mjere u južnom ruskom gradu Voronježu", rekao je guverner regije.

An explosion/fire is reported in Voronezh, Russia, presumably at an oil depot. More information is not yet available. pic.twitter.com/uiZoiMNMZy — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 24, 2023

"U sklopu protuterorističke operacije na području Voronješke oblasti, oružane snage Ruske Federacije provode potrebne operativne i borbene mjere", rekao jeguverner Aleksandar Gusev.

Šef Wagnerovih plaćeničkih snaga Jevgenij Prigožin pozvao je na rušenje ruskih vojnih vlasti zbog brojnih propusta te je objavio da su njegove trupe zauzele ključne vojne objekte u južnom ruskom gradu Rostovu na Donu. Na društvenim mrežama šire se snimke koje navodno prikazuju udare ruskog zrakoplovstva na Wagnerovu kolonu koja ide prema Moskvi. Smatra se kako su time počeli sukobi u voronješkoj oblasti između vojske i Wagnerovaca.

