U Zagreb stižu vodeći stručnjaci Trumpovog think-tanka; najavljuju pad liberalizma i nove prilike za Hrvatsku i Hrvate u BiH

Svi vide da se svijet mijenja i da je u tijeku globalno preslagivanje, ali tek rijetki znaju u kojem to smjeru ide i zašto američki predsjednik Trump vuče radikalne poteze. Želite li znati što Trump smjera i zašto ne posustaje unatoč bjesomučnim napadima liberalnih krugova na Zapadu i globalne konkurencije, dođite 24. i 25. travnja zagrebački Hotel Dubrovnik na ovogodišnji TradFest! Ulaz je besplatan uz prethodnu registraciju na internetskoj stranici tradfest.org.

Vodeći stručnjaci iz Trumpu bliskog The Heritage Foundationa, koji je suorganizator konferencije uz Zakladu Vigilare i Ordo Iuris Hrvatska, ključni su govornici TradFesta koji ove godine nosi naslov “Pad liberalizma i novi uspon kršćanskih nacija”. Niz renomiranih gostiju iz zemlje i svijeta otvorit će tri ključna pitanja: što ostaje od Europe kada izgubi svijest o vlastitim civilizacijskim temeljima, gdje je mjesto nacionalne države u vremenu globalnog preslagivanja te kako u svemu tome očuvati vjeru i identitet.

Da neuvijenih poruka neće nedostajati, dao je naslutiti intervju ključnog govornika ovogodišnjeg TradFesta Jamesa Carafana za Večernji list uoči gostovanja u Zagrebu. Carafano, viši savjetnik predsjednika pri Heritage Foundationu, poručuje da je “globalistički projekt podbacio” te da se „pitanje suvereniteta snažno vraća u središte nacionalnih politika“. Hrvatska je u vrlo dobroj poziciji, smatra ovaj doktor znanosti sa Sveučilišta Georgetown koji je 25 godina proveo u američkoj vojsci, te ističe da je tu ključan geografski položaj koji Hrvatskoj daje mogućnost da profitira u novim koridorima sigurnosti, trgovine i energije.

TradFest okuplja širi krug domaćih i stranih imena koja povezuje zajednička svijest da se zapadni svijet nalazi na prijelomnici. Uz Carafana, tu su jedan od najvećih američkih boraca za tradicionalni brak i život od začeća Brian Brown, Jerzy Kwaśniewski iz poljskog Ordo Iurisa, američki autor i gost predavač na Danube Institutu Raymond Ibrahim, profesor Boris Havel, saborski zastupnik Nino Raspudić, novinar Zoran Krešić i drugi, dok će kardinal u miru Vinko Puljić primiti posebno priznanje za životno djelo.

Govornici će i u panel-raspravama zahvatiti teme novog geopolitičkog poretka, Trumpove Amerike, budućnosti transatlantskih odnosa i prostora koji se otvara državama dovoljno prisebnima da u novom okviru prepoznaju vlastiti interes.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Drugog dana TradFesta fokus se premješta na Bosnu i Hercegovinu, točnije položaj Hrvata u državi koja formalno obećava ravnopravnost svih konstitutivnih naroda, a u praksi ju uporno odgađa. Carafano poručuje da Washington želi lokalna rješenja koja dolaze od lokalnih političkih lidera. Pritom ne odbacuje ni ideju trećeg entiteta, koja se u domaćoj javnosti i dalje nerado spominje kao stvarna politička mogućnost.

TradFest je dio vala konzervativizma u zapadnom svijetu, koji se uzdiže u trenutku u kojem je liberalni poredak otuđio građane politikama koje su donijele više štete nego koristi. Više nije dovoljno ponavljati da je bolje u svijetu bez granica, da je vjera isključivo privatna stvar i da će nadnacionalne strukture same od sebe riješiti duboke društvene lomove. Stvarnost je krenula u posve drugom smjeru.

Zato je TradFest 2026. ujedno i signal dubljih promjena. Europa se ponovno pita tko je, što želi i ima li još snage braniti vlastite temelje, a u srcu Zagreba okupljaju se ljudi koji ta pitanja više ne žele gurati pod tepih. Ulaz je besplatan, uz obveznu registraciju na tradfest.org.