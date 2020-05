Vesna Pusić: Neću biti na listama, ovo je kraj ove vrste karijere i aktivne politike

Prognozirajući mogući rezultat svoje stranke na skorašnjim parlamentarnim izborima saborska zastupnica GLAS-a Vesna Pusić danas je i najavila da će se povući iz aktivnog političkog života kakav je vodila proteklih skoro 30 godina.

- GLAS će vjerojatno u parlament ući s jednom zastupnicom, Ankom Mrak Taritaš, a hoće li nakon toga razviti aktivnost i popuniti mjesto koje je imao HSLS ili HNS, vidjet ćemo. A ja neću biti na listama. Ovo je kraj ove vrste karijere i aktivne politike, no kraj komentiranja i pisanja o politici nije - kazala je za N1 televiziju Vesna Pusić koja će aktivno djelovanje u političkim institucijama zamijeniti pisanjem, analiziranjem i komentiranjem političkih zbivanja.

Da podsjetimo, Vesna Pusić u političkom životu Hrvatske djeluje od početka 90-ih, a u Sabor je prvi put ušla prije 20 godina. Do sada je bila predsjednica HNS-a, potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova u Vladi kojoj je na čelu bio Zoran Milanović.

TIjekom današnje predzadnjeg dana zasjedanja Sabora, Vesna Pusić sudjelovala je u raspravi o Prijedlogu Zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i zaštite.

Napomenuvši kako bi to bilo deseto sveučilište koje se osniva u Hrvatskoj, smatrajući da je toliki broj sveučilišta na zemlju sa samo četiri milijuna stanovnika - previše, kazala je da bi se prema onome što se predlaže mogao osnovati tek fakultet, ali nikako ne i sveučilište. Dodala je i to kako se to novo sveučilište namjerava osnovati samo kako bi se našlo mjesta i zaposlilo neke od onih, a da je ona već čula i o kome se to sve radi, koji svoje ambicije nisu uspjeli ostvariti na Zagrebačkom sveučilištu. A takva pozadina osnivanja jedne takve znanstveno-obrazovne institucije, zaključila je, ne bi služila na čast niti tom sveučilištu, niti njegovim budućim profesorima, niti polaznicima.