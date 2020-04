Velikom krunicom od balona uputili molitvu za prestanak epidemije

Na uskrsno jutro, u nedjelju 12. travnja, na Pobrdu u Međugorju okupila se grupa vjernika koja se već petu godinu svakodnevno okuplja kod Gospinog kipa i zajednički moli krunicu. No ovoga puta, uz proslavu najvećeg kršćanskog blagdana i prigodnu molitvu uz kip Gospe, izradili su ogromnu krunicu koju su simbolično pustili u zrak, s mjesta ukazanja, uz molitvu za prestanak epidemije koronavirusa.

Krunicu su počeli sastavljati od ružičastih i plavih balona u 9 ujutro, a sat vremena kasnije, iako je tek nekoliko njih sastavljalo krunicu, pridržavajući se mjera opreza koje su na snazi zbog epidemije, balone su uspjeli spojiti u veliku krunicu i pustiti je u vis.

"Našli smo se danas na Uskrs, kod Gospe na Pobrdu, spojili smo krunicu i na nju zavezali čudotvornu medaljicu i oko 10 sati smo prvo izmolili krunicu i potom u zrak uz molitvu pustili našu veliku krunicu od balona. Dok se krunica uzdizala u vis, molili smo za prestanak ove strašne epidemije s kojom smo suočeni mi ovdje u Međugorju, ali i ljudi u čitavom svijetu“, ističe Kristijan Lopac, jedan od vjernika koji u okviru molitvene grupe svakoga dana moli krunicu na Podbrdu. U Međugorje se preselio prije mjesec dana, a prije četiri godine se iz rodnog Berlina odlučio vratiti u Hrvatsku i započeti novi život u domovini.

Kristijan je imao inicijalnu ideju da ovog Uskrsa u Međugorju izrade veliku krunicu od balona, a u tome mu je pomogla nekolicina članova Gospine molitvene grupe mladih iz Međugorja. Zajedno s Kristijanom, na Podbrdo su jučer uz balone od kojih su sastavljali krunicu donijeli i veliki transparent od platna na kojem su ispisali i riječi "He is risen!“ i "The Greatest Love Story“.

"Čim smo čuli Kristijanov prijedlog, pridružili smo se ovoj simboličnoj inicijativi. Ovo je sve za našu Gospu i Gospine nakane i na slavu Gospe i Gospodina“, priča Dario Šego iz Međugorja kojemu su se u izradi krunice pridružili Patrik Jerković i Marin Planinić, svi članovi Gospine molitvene grupe mladih, a Nikša Batinović je izradio transparent.

Slogan koji su istaknuli na velikom platnu osmislila je Ines Bošković iz Mostara, inače povratnica iz Australije.

"Kad sam čula za ideju, odmah mi se svidjela i baš u ovim danima izolacije, željeli smo iz našeg Međugorja poslati poruku u svijet. Isus je imao toliko ljubavi za nas i dao je svoj život za nas i to je zaista 'najveća ljubavna priča', kako smo istaknuli na transparentu”, rastumačila je Ines Bošković.

"Međugorje je, zajedno s Bijakovićima i Podbrdom, meni najposebnije mjesto na svijetu - mjesto molitve, mjesto ljubavi i mira. Danas je za nas vjernike više nego ikada i mjesto velike mjesto utjehe. I upravo s ovog svetog mjesta, poslali smo u svijet poziv na zajedničku molitvu u vrijeme epidemije koronavirusa. Molimo se svi zajedno diljem cijelog svijeta za kraljevstvo Božje, uzmimo krunicu u ruke te molimo da se Gospodin i Gospa proslave kroz ovu situaciju!“, ističe Lopac.

Simbolična krunica od balona sa snažnom molitvenom nakanom i porukom jučer se nakon puštanja s Podbrda još dugo mogla vidjeti kako lebdi iznad Međugorja.