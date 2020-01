Veliki uspjeh liječničkog tima iz KB Dubrava: Prohodao nepokretni dječak

Neurološki tim u Kliničkoj bolnici Dubrava operirao je prije tri mjeseca desetogodišnjaka iz Dalmacije koji je zbog rijetke bolesti postao nepokretan. Ugradili su mu duboki stimulator mozga i on je danas može hodati.

Roditelji desetogodišnjeg dječaka nakon pet godina traganja konačno su doznali dijagnozu. Uzrok svih zdravstvenih problema malenog dječaka je rijetka bolest - distonija. To je stanje u kojem mozak nema kontrolu nad mišićnim aktivnostima. Prof. dr. sc. Darko Chudy, pročelnik Zavoda za neurokirurgiju KB Dubrava i njegov tim operirali su desetogodišnjeg dječaka, a rezultati su nevjerojatni, piše HRT.

On sve razgovjetnije govori, samostalno sjedi, kontrolira pokrete i hoda.

- Osjećam se super. Meni je to ka' novi rođendan. Ne znam kako bi to opisao k'o roditelj. Velika je stvar imati dijete, problem s djetetom, pa nakon toga da sve ide na bolje. To je savršeno, rekao je dječakov roditelj.

Prof. dr. sc. Darko Chudy kazao je kako očekuje da se dječak osamostali te da ima životne šanse kao i svi drugi dječaci.

- Ta stimulacija je kao triger da se omogući da mišići mogu slijediti naredbe, objasnio je Chudy.

- Nema boljeg osjećaja. To je nešto što vas drži i motivira da radimo i dalje i budemo još bolji i još bolji kako bi naši pacijenti bili sretni i zadovoljni, rekao je neurokirurg u KB Dubrava Fadi Almahariq.

Maleni dječak će uskoro ići u toplice te se očekuje da će njegovo stanje biti sve bolje i bolje.