Roditelji odgojitelji udar su nam na proračun, zato režemo prava

Dok je on tu, straha nema – u maniri kakvog stripovskog superjunaka poručio je jučer gradonačelnik Milan Bandić roditeljima odgojiteljima, od kojih bi dio uskoro mogao potpuno ostati bez svojih naknada, dok bi im se svima one trebale smanjiti. Predviđa to novi prijedlog Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja, na koju se primjedbe mogu dati do 23. siječnja, a po kojem bi majkama i očevima gradska “plaća” sjedala na račune dok najmlađe dijete ne navrši osam godina. Dosad je mjera vrijedila do 15. godine zadnjeg rođenog u obitelji, a po novom, predlaže se i fiksni iznos naknade od 4250 kuna, dok je ona dosad iznosila 65 posto prosječne bruto plaće djelatnika u gospodarstvu Zagreba.

U novcu je problem

Roditelji su, naravno, odmah reagirali i prihvatili se pisanja primjedbi, neki su već najavili i tužbe protiv Grada, iz kojeg kažu da se “nešto jednostavno moralo regulirati”.

– Roditelji se ne trebaju bojati dok sam ja gradonačelnik jer ja sam rodonačelnik ideje roditelja odgojitelja te pomoći za prvo, drugo i treće dijete – kazao je jučer gradonačelnik Bandić, dok nam u Gradskoj upravi neslužbeno govore da bi nova odluka mogla izgledati upravo kao njezin trenutačni prijedlog. Kako nam objašnjavaju, mjesečnu naknadu trenutačno prima gotovo pet tisuća korisnika, za koje je u ovoj godini planirano 360 milijuna kuna.

– Zahtjevi nam dolaze konstantno i broj korisnika će se vjerojatno povećati u 2020. pa će se morati povećati i za njih planirani iznos u proračunu. U prvoj godini mjere za roditelje odgojitelje izdvojili tek nešto više od dvadeset milijuna kuna, a stigli smo sad već do gotovo 400 milijuna. To je poprilična razlika, udar na proračun, zato režemo prava – ono što ih “muči” pojasnili su nam u Gradskoj upravi, u kojoj je, te 2016. godine, kad se s mjerom krenulo, sve bilo poprilično idilično.

– Ma simbolično nešto – dok je u palači Dverce dijelio prve ugovore o statusu majkama odgojiteljicama, objašnjavao je gradonačelnik Milan Bandić kako oko 4200 kuna mjesečno, koliko iznosi ova gradska mjera, “roditelju heroju” i nije tako velika pomoć. Nije to bio, u to vrijeme, znatan udar na gradsku blagajnu jer te prve godine za roditelje odgojitelje izdvojilo se nešto više od 21 milijun kuna. Mjeru je u prvim mjesecima, prema podacima iz Gradskog ureda za demografiju, odlučilo iskoristiti 1856 Zagrepčana.

Do rujna ove godine ta brojka popela se na 4549 osoba, a iznos koji iz gradske blagajne ide na račune roditelja narastao je na gotovo 271 milijun kuna. U sve tri godine, koliko traje mjera, isplaćeno je tek nešto manje od 800 milijuna kuna, a kako u prosjeku svakog mjeseca status uzima sedamdesetak novih roditelja, već prije su izračunali u GLAS-u, 2021. godina mogla bi biti ta u kojoj će se već na godišnjoj razini za roditelje izdvajati pola milijarde kuna. Podsjetimo, upravo je GLAS lanjskog listopada predlagao promjene u Odluci o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja, i to na način da se 30. lipnja 2020. godine odredi kao krajnji rok za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčane pomoći.

GLAS već tražio promjene

Kako su tad istaknuli u stranci, mjera nikako nije utjecala na demografski rast, što joj je od početka bio jedan od glavnih ciljeva, a kazali su i da mjeru koristi tek 30 posto obitelji s više od troje djece, prirodni prirast ima lošiji trend nego prije uvođenja mjere, broj roditelja kojima se isplaćuju mjesečni iznosi nikako da se stabilizira, a uz to, više od pet tisuća djece roditelji su povukli iz programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, koje je ključno za kasniji životni uspjeh. Što se službenog objašnjenja Grada o promjeni odluke tiče, naveli su ga u obrazloženju prijedloga koji se trenutačno nalazi u procesu javne rasprave.

– Osim nezaposlenih roditelja, mjeru su počeli koristiti i oni zaposleni koji su dali otkaz, ispisali dijete iz vrtića neposredno prije početka škole, odnosno prije polaska djeteta u prvi razred, kako bi još osam ili devet godina mogli primati novčanu pomoć od Grada Zagreba do djetetove 15. godine. Najvjerojatnije je da su mnogi roditelji ovdje kalkulirali – raditi za manju plaću ili minimalac od 3000 kuna ili uzeti ovu mjeru i dobivati 4264 kune – kažu u Gradu.