NOVOGODIŠNJI DVOBROJ

Veliki novogodišnji dvobroj Večernjeg lista: pogled u 2026. kroz znanost, društvo i globalne trendove

VL
Autor
Vecernji.hr
29.12.2025.
u 15:41

Na samom kraju godine Večernji list donosi posebno izdanje – veliki novogodišnji dvobroj koji na kioske stiže 31. prosinca. Izdanje donosi sveobuhvatan pregled godine pred nama i odgovara na ključno pitanje: što nam donosi 2026.?

Središnji dio dvobroja čini veliki znanstveni prilog na 16 stranica, dvostruko opsežniji nego inače. U fokusu su najvažniji trendovi i novosti iz svijeta znanosti i tehnologije – od razvoja umjetne inteligencije do tehnoloških iskoraka koji će oblikovati našu svakodnevicu.

Svaka rubrika donosi vlastiti pogled u budućnost: Sport analizira tko bi mogao obilježiti 2026. i koje nas velike manifestacije očekuju, Kultura i Scena otkrivaju projekte i imena o kojima će se govoriti, dok Unutarnja i vanjska politika te Gospodarstvo nude prognoze ključnih procesa, izazova i prilika.

Novogodišnji dvobroj Večernjeg lista donosi pregled najvažnijih tema i trendova koji će obilježiti 2026. godinu – na kioscima 31. prosinca.

S najboljim željama za uspješnu i ispunjenu Novu godinu, vaš Večernji list.

Ključne riječi
Vecernji list dvobroj

