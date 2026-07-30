VIDEO Vozač na Pelješkom mostu zbunio sve: Pogledajte kako je vozio između dvije trake

Video s Pelješkog mosta iznenadio je brojne korisnike društvenih mreža. Razlog nije prometna nesreća ni zastoj, već vozač koji je svojim neobičnim odabirom putanje zbunio sve koji su se našli iza njega.

Na autocestama s dvije ili više prometnih traka u istom smjeru vrijedi jasno prometno pravilo - desna traka namijenjena je uobičajenoj vožnji, dok se lijeva koristi za pretjecanje sporijih vozila. Nakon obavljenog pretjecanja vozači su dužni vratiti se u desnu traku čim to mogu učiniti na siguran način. Na Pelješkom mostu promet je organiziran nešto drukčije. U svakom smjeru nalazi se po jedna prometna traka, uz koju je izvedena i zaustavna traka, pa ondje nema mogućnosti odabira između dvije prometne trake u istom smjeru.

Upravo je na tom mostu snimljena neobična situacija koja je ubrzo privukla pažnju na društvenim mrežama. Na Facebook stranici 'Prometne zgode i nezgode' objavljen je video na kojem se vidi automobil čiji vozač vozi između prometne i zaustavne trake, kao da nije siguran kojom bi se trebao kretati. Zbog takvog načina vožnje automobil je gotovo cijelo vrijeme zauzimao obje trake, što je iznenadilo vozača koji se kretao iza njega. On je nesvakidašnji prizor zabilježio kamerom, a snimka je nakon objave na društvenim mrežama izazvala brojne reakcije i komentare.