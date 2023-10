Velika tragedija kod Venecije: Više od 20 mrtvih nakon što je autobus sletio s nadvožnjaka

Najmanje 20 ljudi poginulo je u utorak nakon što je autobus sletio s nadvožnjaka u blizini Venecije, prenose talijanski mediji. Autobus je sletio s ceste i pao blizu željezničke pruge u okrugu Mestre, koji je mostom povezan s Venecijom, izvijestile su talijanske novinske agencije i televizija. Uzrok nesreće još nije jasan.

"To je apokaliptična scena. Ostao sam bez riječi", objavio je gradonačelnik Venecije Luigi Brugnaro na X-u, prije poznatom kao Twitter.

Tijek događaja:

22:49 - Talijanski ministar i potpredsjednik vlade Matteo Salvini izjavio je: "Sada pokušavamo shvatiti što se dogodilo. Jedna od hipoteza je da je vozač bio bolestan". Istaknuo je i kako je cesta bila ravna, bez radova, a da je autobus bio nov.

Vozač autobusa bio je Talijan, a među stradalima ima Ukrajinaca i Nijemaca.

22:43 - Prema posljednjim informacijama, u nesreći je poginula 21 osoba, a 18 ih je ozlijeđeno. Dvije su osobe umrle u kolima hitne pomoći tijekom transporta u bolnicu. Ozlijeđeni, uključujući troje djece, prebačeni su u nekoliko obližnjih bolnica.

22:33 - Dvoje djece i vozač autobusa su među trenutno potvrđenom 21 žrtvom, navodi Sky TG24. Također, među žrtvama su i ukrajinski turisti.

22:28 - "Izražavam najdublju sućut, osobnu i u ime Vlade, zbog teške nesreće koja se dogodila u Mestreu. Naše su misli uz žrtve, njihove obitelji i prijatelje", navela je talijanska premijerka Giorgia Meloni te istaknula kako prati vijesti o tragediji.

