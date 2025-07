Velika prekretnica: Trump uskoro uvodi 500-postotne carine kupcima ruske nafte?

Uskoro ćete vidjeti prekretnicu u Trumpovu pristupu prema Putinu, najavio je republikanski senator Lindsey Graham u intervjuu za TV-emisiju “Face The Nation” na CBS News u nedjelju. Dodao je da će uskoro američki predsjednik zaoštriti sankcije prema Rusiji i svim državama koje kupuju naftu od Rusije, kojima će Trump moći udariti carine do čak 500 posto.

- Ne želim trčati pred rudo Predsjednika, ali… - započeo je Graham. - Dolazi prekretnica u vezi s ruskom invazijom na Ukrajinu. Mjesecima je predsjednik Trump pokušavao namamiti Putina za mirovni stol. Uveo je carine protiv zemalja koje dopuštaju uvoz fentanila u našu zemlju i loše se ponašaju na druge načine. Ali, ostavio je vrata otvorena u vezi s Rusijom. Ta će se vrata uskoro zatvoriti. Senator Richard Blumenthal i ja imamo 85 supokrovitelja u Senatu Sjedinjenih Država za kongresne sankcije koje predsjedniku Trumpu na raspolaganje dati jedan malj da se obračuna s Putinovim gospodarstvom i svim onim zemljama koje podupiru Putinov ratni stroj. Kina, Indija i Brazil kupuju naftu, naftne derivate i drugu robu od Rusije. To je novac koji Putin koristi za vođenje rata. A ovaj kongresni paket koji razmatramo dao bi predsjedniku Trumpu mogućnost da nametne 500 posto carina bilo kojoj zemlji koja pomaže Rusiji i podupire Putinov ratni stroj. Može te carine pojačati ili smanjiti. Može ići od 0 posto do 500 posto. Ima maksimalnu fleksibilnost. Ali mi idemo na ljude koji održavaju Putina u njegovom biznisu i idemo na dodatne sankcije samoj Rusiji. To je zaista malj koji predsjedniku Trumpu stoji na raspolaganju za okončanje ovog rata - rekao je Graham, koji je inače blizak Trumpu, s njime redovito igra golf, a također je i veliki podupiratelj Ukrajine u njezinoj obrani od ruske agresije.

U Bruxellesu se također dogovara novi paket sankcija protiv Rusije, već 18. po redu, koji bi bio oštriji od prethodnog paketa utoliko što bi postrožio mjere koje se tiču prijevoza ruske nafte pri izvozu u treće zemlje. Agencija Reuters javlja da je taj 18. paket europskih sankcija Rusiji manje-više dogovoren i da se samo čekaju dodatna jamstva Slovačkoj, koja je do jutros bila jedina država članica s određenim rezervama prema prijedlogu.