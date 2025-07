Trump konačno odlučio kazniti Putina, evo što šalje Ukrajincima

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju da će poslati rakete protuzračne obrane Patriot Ukrajini, rekavši da su potrebne za obranu zemlje jer ruski predsjednik Vladimir Putin "lijepo govori, ali onda navečer sve bombardira". Trump nije naveo broj Patriota koje planira poslati Ukrajini, ali je rekao da će Sjedinjenim Državama Europska unija nadoknaditi njihovu cijenu. Američki predsjednik sve je više razočaran Putinom jer se ruski čelnik opire Trumpovim pokušajima da pregovara o prekidu vatre između Ukrajine i Rusije.

Očekuje se da će Trump najaviti novi plan naoružavanja Ukrajine ofenzivnim oružjem, što je oštro odstupanje od njegova ranijeg stava, izvijestio je Axios u nedjelju, pozivajući se na dva izvora upoznata s tim pitanjem. Bijela kuća nije odmah odgovorila na Reutersov zahtjev za komentar. Reuters nije mogao odmah potvrditi izvješće.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij zatražio je veće obrambene sposobnosti za obranu od svakodnevnog niza raketnih napada i napada dronova iz Rusije. "Poslat ćemo im Patriote, koji im očajnički trebaju, jer je Putin stvarno iznenadio mnoge ljude. Lijepo priča, a onda navečer sve bombardira. Ali tu postoji mali problem. Ne sviđa mi se to", rekao je Trump novinarima u bazi Andrews kod Washingtona. "U osnovi ćemo im poslati razne komade vrlo sofisticirane vojne opreme. Platit će nam 100 posto za to, i to je način na koji želimo", rekao je Trump. On se ovaj tjedan planira sastati s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom kako bi razgovarali o Ukrajini i drugim pitanjima.