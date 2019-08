Večernjakovi reporteri s policajcima: 'Ako sam u nekom prekršaju, vodite me odmah u zatvor'

Ako sam u nekom prekršaju, vodite me odmah u zatvor, tko to more platit – riječi su kojima je Maca Arlov, vozačica Smarta zagrebačkih registracija, na autobusnom ugibalištu kod benzinske postaje na zagrebačkoj Radničkoj cesti dočekala policijsku narednicu Nikolinu Marojević koja ju je nekoliko trenutaka ranije zaustavila uz pomoć poznate “stop policija” palice.

– Znači, vidim, upoznati ste s novim izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama – govori joj policajka dok je istovremeno traži vozačku i prometnu.

Kazne bile nikakve

– Naravno da jesam, bome je posljednjih tjedana to bilo po svim portalima, televizijama, novinama, a posebno zadnjih nekoliko dana – odgovara vozačica. Podsjetimo, s prvim danom kolovoza na snagu su stupile izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama o kojima se proteklih mjeseci žustro raspravljalo, a njihov cilj je, naravno, smanjenje broja stradalih i što veća sigurnost u prometu. To će se prije svega pokušati učiniti novim odredbama koje predviđaju snažnije kažnjavanje počinitelja osam najtežih prekršaja koji ujedno uzrokuju i najteža stradavanja u prometu. Upravo za te prekršaje propisano je povećanje novčanih kazni s 5 do 15 tisuća kuna, kako je bilo do sada, na 10 do 20 tisuća kuna te propisivanje obligatornih zaštitnih mjera, odnosno zabrana upravljanja motornim vozilom od najmanje šest mjeseci za drugi počinjeni prekršaj ili od najmanje 12 mjeseci ako je prekršaj počinjen tri ili više puta, zatim povećanje negativnih prekršajnih bodova s tri na šest te privremeno oduzimanje vozila kao sredstva počinjenja prekršaja.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

– Čujte, po meni je dobro da se zakon mijenja i postrožuje. Što se mene tiče, mogli su staviti i još veće kazne jer kod nas vlada takav mentalitet da je normalno sjesti u auto nakon četiri ili pet piva, voziti tridesetak iznad ograničenja, prolaziti na crveno uz opravdanje da smo hvatali žuto i slično. Ljudi to tu rade, ili su do sada radili, jer su kazne bile nikakve, platiš tisuću-dvije kuna i opet sve ispočetka, a kad odu voziti u Švicarsku ili Njemačku, svi se odjednom drže propisa jer znaju da ih tamo čekaju ogromne kazne – govori Maca Arlov, a tok misli u jednom trenutku prekida joj policajka koja joj vraća dokumente.

– Sve je u redu, slobodno možete dalje svojim poslom – kazuje joj.

– Šteta, a već sam se ponadala malo odmoriti u Remetincu ili gdje već – uz smijeh je kazala Maca prije no što je stisnula papučicu gasa i otišla dalje prema Domovinskom mostu. Iako je ove riječi očito rekla u šali, mnogim vozačima ipak će itekako biti problem podmiriti nove drastične novčane kazne koje, kako smo već napomenuli, mogu iznositi i 20 tisuća kuna. Naravno, i dalje postoji opcija da kaznu platite na licu mjesta, a u tom slučaju morat ćete platiti samo polovicu iznosa, odnosno dvije trećine ako kaznu platite u roku od osam dana, ali ako novca nemate ili iz bilo kojeg razloga ne želite platiti, kazna se može zamijeniti i zatvorom u maksimalnom trajanju od 60 dana.

– Što se policije tiče, to su jedine opcije, a kaznu nije moguće platiti na rate, odnosno o svemu tome prekršitelj se dalje može dogovarati na sudu, ali mi takvu opciju za sada nemamo niti planiramo uvoditi – potvrdila nam je Jelena Bikić iz glasnogovorništva MUP-a. Mario Mikulić, odvjetnik specijaliziran za prekršajno pravo, objasnio je da sud iznos kazne određuje na osnovi imovinskog stanja osobe i toga koliko je puta ona dosad počinila prometni prekršaj.

Foto: VL

Nije isto ako je prekršaj počinjen prvi put i ako se radi o recidivistu. Pri iznošenju svoje obrane, objašnjava Mikulić, osoba može moliti sud da joj se umanji iznos kazne i predložiti da je plati u ratama. Ističe i kako pri tome oni koju su uhvaćeni u prebrzoj vožnji uglavnom nemaju problema platiti kazne jer se u tim slučajevima ionako uglavnom radi o vozačima skupljih automobila. Stranci pak, kaže Mikulić, prometne kazne većinom plaćaju na licu mjesta jer ne žele gubiti vrijeme na odlazak na sud.

A upravo je stranac bio jedan od prvih vozača u Hrvatskoj koji je uhvaćen u počinjenju jednog od najtežih prometnih prekršaja nakon što su nove kazne stupile na snagu. Riječ je o, kako je izvijestila PU primorsko-goranska policija, 53-godišnjem slovenskom državljaninu kojeg je policija na Krku uhvatila u vožnji s 3,07 promila alkohola u krvi, i to u četvrtak tek nekoliko minuta iza ponoći. U Fordu koji je vozio Slovenac nalazio se i maloljetni putnik, a kako ne bi nastavio činjenje prekršaja i ugrožavanje sigurnosti u prometu, 53-godišnjak je priveden i zadržan u Policijskoj postaji Krk.

Dok su ga privodili, Slovenac je psovao policajce i vrijeđao ih, zbog čega će, osim za prekršaje u prometu, biti prekršajno prijavljen i zbog narušavanja javnog reda i mira.

Zatvori već puni

– Smatram da je ovaj novi zakon dobar korak prema tome da ne čitamo skoro svaki dan u crnoj kronici kako je netko poginuo zbog divljanja na cesti, ali mislim da, nažalost, većina onih koji su divljali prije divljat će i sada jer je riječ o ljudima koji imaju bjesne automobile i gotovo pa im je svejedno plaćaju li kaznu nekoliko tisuća kuna više ili manje.

Za nas ostale, ajmo’ reći normalne građane, mislim da su ove kazne ipak prevelike kada se u obzir uzme standard pa će dosta ljudi odabirati opciju da ode u zatvor na nekoliko dana ili tjedana prije nego da plati deset ili petnaest tisuća kuna.

Foto: VL

A s druge strane, zatvori su nam puni, tako da je veliko pitanje kako će to sve funkcionirati u praksi – pomalo skeptično kazuje Nataša Kljuić koju su policajci također zaustavili u redovnoj kontroli prometa.

I ona, baš kao i većina drugih koje su Nikolina Marojević i njezin kolega Antonio Šaško zaustavili u četvrtak, nije bila ni u kakvom prekršaju, a dok su neki navodili da ionako uvijek voze po pravilima, drugi su uz malo komešanja, jer su ipak bili pored policajaca dok su to govorili, priznali kako su danas “dva puta provjeravali jesu li vezani” jer su pretpostavljali da će prvog dana primjene strožeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama na ulicama biti i više policajaca. To ipak nije bio slučaj, odnosno na prometnicama se nalazio uobičajeni broj “plavaca”.