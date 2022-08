Večernjakov reporter u južnoj Ukrajini: U Odesi i Mikolajivu mnogi još uvijek ne vjeruju da ih bombardiraju Rusi

Petak je. Grad na Južnom Bugu probudio se iz plitkog sna. Dok tramvaji škripe, vjetar s rijeke raznosi cvijet japanske sofore, koji poput zelenkastog tepiha prekriva nogostup u cijeloj dužini. Prolaznici su rijetki i promet je, osim u glavnim ulicama, gotovo nepostojeći. Za očekivati je da radnim danom ulice s vremenom postanu krcate ljudima i automobilima, ali u Mikolajivu se to zadnjih mjeseci ne događa. Svaki dan sličan je onom prethodnom, a to znači da se građani gotovo svakog jutra bude oko četiri, uz znak uzbune za zračnu opasnost. I, ako baš ne moraju, ne izlaze iz svojih stanova i kuća. Zadržavanje pored javnih zgrada svakako je riskantnije od ostanka u kvartu, ali ni to nije garancija za izbjegavanje neugodnog iznenađenja iz zraka.