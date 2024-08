Vatrogasci odgovorili na uvrede supruge i kćeri šefa Hrvatskih šuma: 'Hvala svim ljudima dobre volje'

Požari već treći dan bjesne po Dalmaciji . Unatoč nadljudskim naporima vatrogasaca, jučer je televizijsko javljanje s požarišta kod Skradina izazvalo veliku pažnju. Dvije su žene pred kamerama RTL-a glasno i ne birajući riječi kritizirale način gašenja požara, nedostatak vatrogasaca i ponašanje policije. "Od ovoliko Krke, nakaze jedne, nakaze, nakaze! Ćaća mi se doli guši, sve je napravio za ovu državu. Oni ni prstom da maknu! Ni prstom! (...) Nakaze jedne", agresivno je rekla mlađa žena, pokazujući na vatrogasca iz Javne vatrogasne postrojbe Šibenik.

Ubrzo se doznalo da su to Neda i Anna Dujić, supruga i kći HDZ-ova predsjednika uprave Hrvatskih šuma, Nediljka Dujića. Anna radi u HEP-u, odnosno šibenskoj Elektri. Vatrogasci su na kritike dogovorili danas, naglašavajući svoje neumorne napore i požrtvovnost na terenu. Na Facebook stranici DVD-a Šibenik, objavili su iscrpan opis svog rada na požarištima, ističući kako nikada nisu uvrijedili nikoga, pa neće ni sada:

– Nikad nikoga nismo uvrijedili s ove stranice, pa nećemo ni sad ove popularne dvije "gospođe". Nakazni dan, 31. srpnja, ranom zorom obavljena smjena ljudi na požaru u Ićevu – Bratiškovci – Dubravice, na terenu do daljnjega dva vozila i šest vatrogasaca. No kako to inače biva, jedan problem nikad ne dođe sam – nešto poslije 12 sati izbija požar u Danilo Kraljicama i tad izlazimo s jedinim vozilom, kombijem, i četiri nakaze – na terenu se priključujemo posadi drniškog šumara kojeg i kasnije pratimo, tek što se taj požar proglasio lokaliziranim, nastavljamo dalje za Radonić.

Putem nam se pridružuje još jedna nakaza te s pet vatrogasaca pomažemo kolegama s drniškog područja. Vratili smo se u dom oko 18:45 sati i napravili smjenu umornih nakaza u Ićevu. Hvala svim civilima koji su na razne načine ovih dana uz nas. Ako nam nečega ne fali, to je sigurno raznih napitaka. Još jednom jedno veliko hvala od DVD-a Šibenik svim razumnim ljudima dobre volje", stoji u objavi DVD-a Šibenik.

