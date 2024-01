Vakula potvrdio veliku promjenu vremena: Stiže nam snijeg, najavio i obilnu kišu s grmljavinom i orkansku buru

Poznati prognostičar DHMZ-a Zoran Vakula otkrio je kakvo nas vrijeme čeka u ostatku ovoga tjedna.

U petak na istoku Hrvatske još dosta sunčanih sati. Ujutro ponegdje magla, popodne sve više oblaka. Uz tiho ili uglavnom slab jugoistočnjak jutarnja temperatura zraka bit će od 0 do 3 °C, a poslijepodnevna oko 12 °C, prognozira Vakula za HRT.

Podjednako iznadprosječno toplo i u oblačnijoj, ali do noći na subotu uglavnom suhoj središnjoj Hrvatskoj, uz mjestimice umjeren jugozapadnjak. Još izraženija južina u gorju i na sjevernom Jadranu, osobito tijekom oblačnijeg i kišovitijeg poslijepodneva. Jutarnja temperatura od 0 do 4 °C, uz more od 8 do 11 °C, a poslijepodnevna oko 14 °C, u gorju između 9 i 12 °C.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije također razmjerno toplo, ali i vjetrovito, uz sve jaču južinu i valovitije more te uz sve više oblaka, poslijepodne i sve češću kišu. Na jugu Hrvatske kiša će do večeri uglavnom izostati, ali ne i često jako jugo s olujnim udarima, uz koje će više sunčanih sati biti prijepodne, piše Vakula.

Iznadprosječno visoka temperatura zraka za doba godine bit će i u vjetrovitiju te oblačnu i kišovitu subotu, pa i početkom nedjelje, tijekom koje u kopnenom području slijedi osjetno zahladnjenje i snijeg, već ujutro u gorju, poslijepodne i u mnogim nizinama. Dodatnom osjećaju hladnoće pridonijet će i često umjeren, gdjekad i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Početkom novog tjedna još hladnije, te još većinom oblačno, uz povremeni mjestimični snijeg.

I na Jadranu će u djelomice sunčan, ali još nestabilan ponedjeljak - na sjevernom dijelu već u većinom oblačniju i kišovitiju nedjelju - ponegdje biti snijega nošenog olujnom, na udare i orkanskom burom, koja će onemogućavati normalno prometovanje. Prije nje uglavnom jako i olujno jugo te kiša česta, osobito u subotu i obilna, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom.

