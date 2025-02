VIDEO Kelemen: Trgovine kreiraju akcije uoči bojkota, a pekarnice su krenule s ucjenama djelatnicima

Platforma Halo, inspektore sazvala je konferenciju za medije ovog četvrtka, uoči sutrašnjeg općeg bojkota trgovina, četvrtog po redu, na koji pozivaju građane da se odazovu. Ovoga puta poziva se posebno i na bojkot pekarnica zbog enormnih prihoda koje su ostvarili u prošloj godini, iako je PDV smanjen s 25 na 5%. Osim toga, iz Halo, inspektore su usporedili kajzerice, čija je cijena ograničena na 0,13 grama s minimalnom težinom od 40 grama, pa otkrili kako su se neke pekarnice odlučile za manje proizvode, zadržavajući istu cijenu.

Idemo dalje, poručio je Josip Kelemen na početku, dodajući kako su se uz bojkot trgovina za pekarnice odlučili zbog mladih koji su kažu kako su cijene postale neizdržive. Sa savjetnikom platforme bio je i maturant Borna Saucha, inicijator bojkota pekarnica.

- Potrošače brine da se u pekarnicama vidi shrinkflacija, smanjivanje težine ili volumena. Imali smo kilogram kruha, a sada svi kupujemo po 400 grama i postala je minijatura, liliput kako ga nazivaju. Isto se dogodilo s pecivima, burekom... Burek je poskupio za više od 100 posto, a to utječe na mlade, ali na sve radnike na gradilištima, hitnim službama... Nitko nam nije objasnio zašto to čine - dodao je Kelemen, smatrajući kako su cijene energenata ograničene, a zaposleni u pekarnicama su mahom strani radnici.

- Moramo istaknuti i da političari više ne podržavaju bojkot. Na početku su se svi htjeli slikati, a sada ne žele. Znate zašto? Jer smo smanjili više od 100 milijuna eura u blagajnama trgovinama. Mladi su se zato pobunili, a političari kao da su se uplašili da je gnjev mladih generator nečeg drugog, a to je da će biti manje novaca u državnoj riznici. Pritisak je velik na zaposlenike, krenule su ucjene prema zaposlenicima pekarnicama, rekli su im da će smanjiti plaće i bonuse. To su klasične ucjene - dodao je.

Borna Saucha, inicijator bojkota pekarnica, je 19-godišnji učenik Prirodoslovne škole Vladimira Preloga. Poručio je pred novinarima kao kao maturant vidi koliko su cijene ''podivljale''.

- Pizza koju sam kupovao u prvom razredu je koštala 10 kuna, a sada je 2,10 eura. Zato smo se odlučili obratiti platformi Halo, inspektore. Osobno sam dobio ideju napisati pismo, nas nekoliko ga je napisalo, podržali su nas drugi učenici u razredu - kazao je. Kelemen je ispričao kako su učenici napisali i pismo koje se šalje po školi kako bi svi podržali bojkot pekarnica, što je Borna i pročitao. Idući na redu od bojkota trgovina na tjednoj bazi su Plodine, potvrdio je Kelemen. S obzirom na to da se odaziv na bojkot iz tjedna u tjedan smanjuje, a novinari su pitali boji li se da će sutrašnji odaziv biti minimalan.

- Mladi su poslali poruku svojim roditeljima i odraslima da ne idu u kupnju. Ako oni odu, onda šalju potpuno krivu poruku. Ako mladi mogu suspregnuti svoju potrebu odlaska u trgovinu, pa hajdemo i mi tako. Činjenica je da je prošli tjedan bilo toliko popusta, bili su sniženi proizvodi koji inače nikad nisu sniženi i to je bilo osmišljeno s ciljem. Bilo je akcija koje su privukle jedan dio potrošača. Velik dio radnika je dobio plaće, a umirovljenici mirovine i zato su odlazili u trgovine. To je potpuno pojmljivo kada znamo koliko su niske plaće. No, znamo i da u ovom trenutku postoji snažna želja za bojkotom. Političari su sada povukli ručnu jer su shvatili da postoji odlučnost među potrošačima da smanje potrošnju. Potrošači su sami ti hoće li kupovati, ako budemo kupovali i dalje, cijene će i dalje rasti. Ako stanemo s kupovinom, onda ćemo napraviti promjenu - poručio je.