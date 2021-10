'Tiranin Grbin i Mostovci koji doživljavaju orgazam na Festivalu slobode mi neće prišiti Sanadera'

Premijer Andrej Plenković s ministrima Tomislavom Ćorićem i Darkom Horvatom održao je izvanrednu presicu u četvrtak.

“Održali smo još jednu sjednicu vlade, dvije ili tri odluke su posebno bitne o kojima bih želio reći više. Prva je uredba o ograničenju maksimalne cijene goriva i benzina i dizela. Ovo je agilan pristup rješavanju situacije cijene nafte an globalnom i mediteranskom tržištu. Vjerujemo da će ova odluka stabilizirati očekivanja i njezin rok trasjanaja je 30 dana. Vjerujemo da ćemo kroz to vrijeme moći bolje planirati što dalje s ratom cijena nafte.

Što se tiče druge važne odluke, to su izmjene Zakona o obnovi,. Temeljni cilj je riješiti sva uska grla u provedbi, učiniti proceduru jednostavniju, bržom i sigurnijom. Treća odluka je ona koju je predložio ministar Malenica, a riječ je o nalog Ministarstva pravosuđa da odbije zamolnice koje su stigle iz BiH. Vrlo jasna poruka zaštite nacionalnih interesa. To su tri najbitnije stvari”, rekao je premijer.

U nastavku govori ministar Ćorić:

“Vlada je donošenjem uredbe danas je ograničila na 30 dana motornih benzina i dizela. Držimo da ovo ograničenje donosi stabilnost treba unijeti mir u poslovni sektor i među građane. Riječ je o smanjenju za par posto, ali projekcije idu u smjeru daljnjeg povećanja cijena na mediteranskom tržištu. Ako u tih 30 dana ne dođe do stabilizacije, vlada će i dalje pomno pratiti situaciji i različito reagirati. Ovo ograničenje odnosi se prvenstveno na distributre. Ako dođe do daljnjeg povećanja, intevernirat ćemo u smjeru proračunskih prihoda”, rekao je.

“Uredba bi na snagu trebala stupiti u subotu. Ovo ne bi trebalo ugroziti distributere, iako očekujemo rasprave o tome je li trebalo smanjiti trošarine ili PDV. Distributeri bi to trebali izdržati, ali ovo bi trebalo ostaviti traga i na proračunu zbog manjih prihoda od PDV-a zbog nižih cijena”, dodaje.

“Ova odluka je odluka Vlade temeljem naših analiza, razgovori s distributerima, odnosno komunikaciaj s njima, nije se u ovom slučaju vodila jer držimo da ne bi donijela značajnije rezultate. Držimo da je ovakvo smanjenje opravdano i da ovakva podjela troška ima smisla”.

Cijena plina također raste, poduzetnicima raste cijena plina:

“Vjerujem da će povećanje cijena plina biti puno manje nego što pogađa druge zemlje”.

Komentirao je i presudu Vrhovnog suda u slučaju Fimi Media:

“Jučer smo jasno naglasili, riječ je o presudi koja se tiče čelnog čovjeka stranke u to vrijeme, o razdoblju prije 15 godina, ovo što radimo svakog dana ima malo ili nimalo veze s tim razdobljem. Nije nam ugodno i nije lijepo znati činjenicu da je HDZ bila jedna od osuđenih strana, no još jednom riječ je o pojedincima. Vođenje vlade u proteklih nekoliko godina pokazuje sve, ali ne i tu stranu”.

Sljedeći govori ministar Horvat:

“Danas smo usvojili izmjene i dopune Zakona o obnovi očekujem da ćemo uskoro imati veću dinamiku u samom procesu obnove. Tri stvari su bile apostrofirane: Imovinsko-pravni odnosi koji će se sada zaobilaziti, sufinanciranje od 20%, ukinuta je i zabrana raspolaganja obnovljenom nekretninom.

Uvodimo brži način uklanjanja objekata koji prijete sigurnosti i zdravlju ljudi. Građevinski inspektori će jednostavnim rješenjima preko ugovorenih trećih osoba moći izdavati rješenja o takvim uklanjanjima. Država će sa one koji će morati iseliti iz takvih kuća osigurati takav smještaj kupnjom ili najmom nekretnina”, rekao je.

Pred novinare se vratio premijer kako bi odgovorio na pitanja. Kada je donesena odluka o ograničenju cijena goriva?

“Odluka je donesena na Vladi prije 3 sata”, rekao je. Na to ga je novinar ponovno pitao kada se točno odlučio na taj potez, a premijer je rekao: “Zanima vas misaoni proces?”.

“Mislite li vi da je to dobra odluka? Meni je najvažnije da ste vi zadovoljni. To je prva poruka. Druga je, Vlada RH koju ja vodim više je puta djelovala intervenionistički, imali ste kolaps najveće hrvatske tvrtke pred našim očima, ne našom krivnjom. Onda je došao covid. Zašto to govorim? Zato što ova vlada u takvim trenucima djeluje agilno i procjenjujući trendove. Ako su trendovi takvi da možemo očekivati rast cijena, onda kada smo u fazi velikog ekonomskog oporavka, onda djelujemo. Provjene su naše, naše odluke, naša odgovornost za dobrobit građana”.

“Ako limitirate cijenu litre benzina ili dizela, spuštanjem iste automatski ste smanjili postotak PDV-a kojidržava prihodi od litre benzina. Za što mi trošimo novac od trošarina? Za hrvatske ceste, za hrvatske autoceste, za hrvatske željeznice ili kao izravan prihod u proračun. Smatramo da je ovakva odluka ograničenog karaktera primjerena trenutku”.

Zašto ne bi bilo uputno da se premijer kao čelnik stranke ispriča javnosti zbog Fimi Medie?

“Ja sam uvijek spreman odgovarati na sva vaša pitanja s puno pažnje i poštovanja. Moram prvo krajnje neprimjerenom ocijeniti usporedbu ovog što je bilo jučer sa situacijama kada se čelnici država ispričavaju za ratne zločine. To je nova razina napda na HDZ i kreiranja te atmosfere kroz medije. Prvo i osnovno, pravni proces postoji da bi nekako završio. On je jučer dobio svoju novu fazu. Ja sam izašao pred medije, rekao da smo legalisti, da poštujemo hrvatski pravni poredak i sudove. Postojala je jedna čelna osoba, Ivo Sanader, koji je vodio HDZ, za kojeg je u pravnom postupku utvrđeno da je zlouporabio položaj, a samim time je došlo i do odgovornosti pravne osobe, odnosno HDZ-a. Onaj tko je odgovoran za to neka odgovara, ja kao predsjednik stranke, demokratski dva puta pobijedio na izborima, svu ovu oporbu koja od jučer histerizira, ne kanim izgovarati rečenice isprika za grijehe nekog drugog u vrijeme kada ja osobno nisam niti bio član stranke. To ne dolazi u obzir”.

“Hoću li prihvatiti da mi jedan tiranin, despot, nedemokrat, Grbin, koji izbacuje kroz prozor 18 zatsupnika jer misle o nekom pitanju drugačije? No way, ne dolazi u obzit. Stranka SDP u 21. stoljeći pokazuje totalitarne manite. Čovjek koji grli Kovača u Čakovcu gdje ovaj laže da mu netko prijeti, angažira službenu osobu da laže, da meni docira, no way. Tko još? Mostovci? Ekipa koja doživljava praktički orgazam na Festivalu slobode i kriče protiv cijepljenja da meni dociraju?”

“Sanadera meni prišit neće nitko”, rekao je.

Što je razlog i kada je došlo do odluke o ograničenju cijena?

“Hajdemo ponoviti. Vlada ima alat, postoji Zakon o naftnim derivatima koji kaže da tržište diktira cijene. U iznimnim situacijama Vlada može donositi odluke o limitiranju maloprodajne cijene nafte. Mi ne moramo baš sve što na užem kabinetu raspravlja Vlada, objaviti na webu. On služi da se na njemu ispitaju sve mogućnosit i da se donesi. Ovo je plod analiza. Pršlog tjedna su ministri Marić i Ćorić dobili zadaću da snalaiziraju stanje”. Što mislite kako su druge odluke donesene? Nisu došle sa Sljemena. Kako mislite da su inače donesene odluke? One su došle preko Bihaća”, rekao je.

Novinarki 24sata, pak, poručio je: “Vi ste najangažiraniji u hajci. Ne vi, nego vaša kuća. Nemojte misliti da će to ne čita, da se ne prati”.

“Razumijem ja ove koji imaju po 12 ili 13%, sada je moment za udariti na HDZ. No ljudi vide razliku, ovo što mi radimo danas i ono što je bilo 2004. do 2009. nije isto i nema veze jedno s drugim. Nema teoretske šanse da sadašnje vodstvo preuzme odgovornost na sebe za nešto što je sud presudio zbog osobnih odgovornosti praktički jedne osobe”.

Uskoro opširnije…