'Teško mi je zamisliti što bi se trebalo dogoditi da povučemo taj potez i omogućimo da Možemo i SDSS dođu na vlast'

Današnji gost Večernji TV-a je Ivan Penava iz Domovinskog pokreta. Voditeljica je Petra Maretić Žonja. Prvo je pitanje bilo o aferi Mikroskopi i uhićenju Vilija Beroša. Penava je upitan o tome koliko je taj slučaj nanio štete Vladi i vladajućoj koaliciji.

- Ne mogu govoriti o razmjerima procjene neke štete, niti sam stručnjak niti je to neka prometna nesreća da se procjenjuje šteta. Vidjeli smo nažalost i previše takvih afera u prošlosti gdje su visokorangirani dužnosnici bili i u svojstvu osumnjičenika, pritvorenika i zatvorenika... nema tu uopće jednog trenutka i dileme da je to jako loše - rekao je Ivan Penava. - Ne mogu reći da je to manji šok nego kada smo doznali da je jednom umirovljeniku na račun 'leglo' 500 milijuna kuna - dodao je Penava.

Na pitanje je li ovo ravno veleizdaji Penava je odgovorio: 'Veleizdaju sam znao spominjati za neke druge stvari koje su vukle na to, primjerice kada prodajete nacionalna bogatstva i nešto što je stvarano, a što će nam trebati u budućnosti. Međutim, ono što je važno za ovu aferu je da dobijemo što je moguće brže sudski epilog'. Kazao je i kako treba ispoštovati tijek pravosudnog procesa dok on bude gotov 'da možemo govoriti o krivnji i o mjeri krivnje određenih pojedinaca'.

Može li premijer ostati pošteđen u ovoj aferi? - Dva kuta imamo tu. Kada gledamo kontinuitet ovih ministara i što se događalo... mi jednostavno živimo u demokratskom društvu. Činjenica je da smo imali izbore i da je Andrej Plenković i HDZ s koalicijskim partnerima pobjednik izbora. Činjenica je da se iz tog kuta povjerenje dogodilo unatoč aferama koje su to bile. Po pitanju slučaja Beroš po meni je premijer napravio ono što je trebalo. Nije ga branio nego je promptno reagirao i razriješio ministra. U tom smislu je napravio sve što je mogao. Govoriti o nekoj političkoj odgovornosti dalje to što se događa u kadroviranju i u propitkivanju što nas još čeka apsolutno možemo, ali propitkivati stvari na taj način mi je nemoguće jer težimo u društvu da krivac nosi ime i prezime i da to ne opterećuje nekakvu širu zajednicu - kazao je.

Tezu da je borba za korupciju sve jača što se više ministar uhićuje, Penava je poručio kako ga žalosti takva situacija i da ne voli pričati o tome. - Promatram što javnost priča i što političke opcije pričaju iz svog kuta, međutim jako puno ljudi to priča iz udobnosti svog naslonjača a tko zna kako bi postupali u takvoj situaciji, a prošlost mnogih tih političkih aktera je isprepletana s kriminalom - rekao je.

Na komentar da je u javnosti teza kako oni iz Domovinskog pokreta u oporbi pričaju jednu, a na vlasti drugo te na pitanje ima li neka granica za koju bi rekli 'sada je dosta' Penava odgovara: 'Ja sam nekoliko puta rekao sada je dosta i kada sam bio u HDZ-u. Doista mi je dosta da me ti nekakvi Facebook ratnici i nekakvi političari koji nemaju rezultate iza sebe da mi nameću nekakvu letvicu i da se ja moram očitovati kada je dosta. Nije samo kut kada je dosta već i što se događa iza toga dosta. Ne postoji ta afera ili tako nešto u smislu... teško mi je zamisliti što bi to trebalo biti ili što bi se moralo dogoditi da Domovinski potez povuče potez koji bi omogućio da stranke ili političke opcije poput Možemo! i SDSS dođu na vlast. Ne znam što bi to trebalo biti'.

Na pitanje hoće li za Domovinski pokret biti problem ako ruke SDSS-a budu prevaga kod glasovanja u Saboru Penava je ponavljao kako 'SDSS ne može biti dio vladajuće koalicije' te da Domovinski pokret u suradnji s vladajućom koaliciju provodi one točke koje su si zadali.

U Saboru se moglo čuti da je DP iznevjerio svoje birače, a i po anketama bilježe pad. Penava odgovara: 'To govore Možemo, Dalija Orešković, SDP... svi kojima je jako stalo do dobrobiti Domovinskog pokreta. Mislim da smo po zadnjima najviše narasli, dva posto'. Rekao je kako su znali da će ulazak u koaliciju s HDZ-om donijeti kratkoročni gubitak podrške te da su znali da će jedan veliki dio birača očekivati rezultate 'sada i odmah'. Dodao je kako vrijeme odmiče i kako počinju rješavati neke stvari da će potpora rasti. Siguran je da niti jedan zastupnik uz Saboru iz Domovinskog pokreta neće otići.