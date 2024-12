VIDEO Tanta: Milanović je postao prepoznatljiv kao 'verbalni buldožer' i to se glasačima svidjelo

Večernjakov analitičar i politički stručnjak Petar Tanta gostovao je u današnjoj emisiji Večernji TV-a, komentirajući dosadašnji tijek predsjedničkih izbora koji nas očekuju 29. prosinca. Tanta već dosad za Večernji list osvrnuo na online kampanju kandidata, u koju ulazi i priprema božićnih kolača Dragana Primorca, kontakt s influencerima Zorana Milanovića, kao i kuhanje Ivane Kekin. U emisiji je s Lanom Kovačević prvo prokomentirao aktualnog predsjednika Zorana Milanovića koji je prvi predao potpise u Državno izborno povjerenstvo.

- Kad gledamo Milanovića, on je gradio svoju kampanju zadnje četiri godine. On je već najavio da će biti u tvrdoj kohabitaciji koja se nastavila kroz četiri godine. Njegove mete su bile unutar HDZ-a, tu su bili poneki ministri, sjećamo se sukoba s bivšim ministrom Marijom Banožićem. Svoju priču je kasnije izgradio i na sukobu s premijerom Andrejom Plenkovićem te postao bedem svega toga. On je zapravo ušao u kampanju s tim nakupljenim kapitalom i možemo vidjeti da kampanja ne postoji, već svi znaju za Zorana i da se direktno obračunava s njima i on je to prenio u potencijalne glasove.

Iako službena kampanja nije počela, dosadašnji tijek Milanović je odradio bez puno marketinga.

On je tu kampanju gradio organski, napravio je svoju prepoznatljivost kao verbalni buldožder - kad on izađe van, tu nema premca, otkači do kraja i ide onom ''što na umu, to na drumu''. Ljudi su to prepoznali pa se svidio nekima kojima se prije 10 godina nije svidio. Ima i neku desnu retoriku i to su zapravo njegovi potencijalni birači prepoznali što su pokazali kroz ankete.

Zna često biti grub i svadljiv. Upravo to sada očekuje HDZ-ov kandidat da bi ''podsjetio'' birače kakav zna biti. Razumiju li građani Milanovića i ono što on pokušava reći?

Meni se po anketama čini da ga itekako razumiju. Ako imate nekoga tko glasuje za HDZ zadnjih 30 godina, on se neće poistovijestiti. Ali ako imate nekoga tko je na pola, oni bi mogli shvatiti tu poruku njegovog udaranja po njima te vjeruju da sigurno postoji neka priča iza toga. Na taj način pridobiva glasove svih onih koji nisu unutar HDZ-a.

Posljednje ankete pokazuju da Primorac ima manju potporu od HDZ-a.

Kad promatramo unazad godinu dana Dragana Primorca i njega za izbore 2009., vi možete vidjeti da se on potiho pripremao za tu kampanju. Na mrežama je trčao s prijateljima, stalno je bilo nekakvog zajedništva... Inače mi već oko Oluje znamo kandidate, no ove je godine to jako kasnilo pa se to doznalo tek u listopadu. Na neki način je ušao u borbu kao njihov kandidat s premisom da mora napadati, ali da će biti netko tko ujedinjuje i ne kao Milanović. Milanović mu se, s druge strane, nikad nije obratio direktno već je sam govorio kako njegov oponent nije Primorac, već Plenković. To je nešto što je njemu pomoglo u cijeloj priči.

HDZ-u izgleda ne šteti nijedna afera, pa ni posljednja.

Teflon stranka. Možemo reći da ako imate dobru kriznu komunikaciju, onda shvaćate da su ljudi oguglali na to. Sjećam se prije 10 godina se o aferama pisalo tjednima, a sada je to samo poguralo prema naprijed i samo se reklo ''neka institucije odrade svoj posao'', svi su sretni i sve je u redu.

Možemo li reći da je to bila doista dobra komunikacija?

Svaka komunikacija koja ima za cilj sprječavanje nečega i u tome uspije, je dobra komunikacija. Ona još nije gotova, ali samim time koliko se priča o tome i je li u žiži zbivanja, onda možemo reći da je to nije toliko štetilo. Crobarometar nije pokazao neki pad, vidjet ćemo hoće li se to odraziti na izborima, vidjet ćemo. Plenković je zadržao većinu u Saboru, ali će se sigurno negativno odraziti na društvo. Među ljudima će dodatno potaknuti taj element da žive u zemlji u kojem je uhićen ministar, ali idemo dalje.

Prema anketama rast bilježi i Marija Selak Raspudić. Kako komentirate njene nastupe?

Primijetio sam njene volontere, postoji organska komunikacija, tu su društvene mreže... Ona nije političarka koja je nastala preko noći, ona ima svoj track record, a vi kad gledate njene nastupe oni su elokventni. Zna artikulirati svoje stavove po pitanju vanjske politike i migracija, tako da vjerujem da će ostvariti vrlo zapažen rezultat. Ne kažem da će ući u drugi krug, ali bi mogla iz desnog bazena naštetiti Draganu Primorcu. Oni pecaju u istom bazenu.

Ima li šanse da izbori prođu u prvom krugu?

Vjerujem da će doći do drugog kruga, a onda ćemo vidjeti tko će kome dati prednost. U ovom trenu je nezahvalno govoriti o tome, ankete pokazuju da je Milanović u prednosti, ali vjerujem da će kampanja biti vrlo zanimljiva. Ja bih volio vidjeti sučeljavanja i kako će se kandidati usprotiviti jedni drugima argumentima.

Foto: Patricija Flikac/PIXSELL

Neki jači kandidati su već najavili da neće izaći na sučeljavanje.

To bi bilo vrlo štetno za demokraciju jer bi glasači voljeli vidjeti kandidate da kažu neka svoja mišljenja. Tu su teme vanjske politike, susjedstva pa i Ukrajine, a ja jako volim vidjeti ona suptilna pitanja koja se postavljaju, poput znaju li kandidati koja je cijena mlijeka.

Spomenuli ste društvene mreže. Kad analiziramo američke izbore, mreže su zapravo nosile izbore, a kandidati su uglavnom gostovali na podcastima. Kako izgleda kod nas ta situacija?

Moramo šire sagledati tu priču. Ovaj put će na izborima prvi put glasati građani generacije 2004./2005. Oni su rođeni u vrijeme ADSL-a i tankih televizora, oni uopće ne znaju kako je izgledao svijet prije. Oni ne čitaju novine i ne gledaju televizor kao stariji građani. To su shvatili kandidati u SAD-u, ali su to shvatili i itekako i naši kandidati. Milanović je u svoj ured primio influencere, čak je zbijao šale. Primorac se bavi kuhanjem kao i Kekin.

Moramo biti precizni, Kekin je prva počela s objavama o kuhanju!

Upravo to, tu su već i šale da će biti održan veliki bake off. Međutim, tu možemo vidjeti određeni pomak gdje su njihovi videi sve konkretniji, a kandidati se pokušavaju prikazati kao stvarne osobe, a ne kao figure.

Vidjeli smo kako Kekin razgovara s gradonačelnikom Zagreba na videima. Otvara li ona put Možemo! za lokalne izbore?

Apsolutno, njima su idući lokalni izbori biti ili ne biti. Ako gledamo činjenicu da se Kekin pridružio Tomašević na kuhanju, onda vidimo da održavanje vatre zapravo služi da bi se napravio nekakav ulaz u izbore koji su poprilično iza ugla. Međutim, Možemo! mora uzeti u obzir da imaju oponente koji su jako digitalni tako da moraju ispravljati tu negativnu komunikacijui koja se pojavljuje na mrežama.

Tko po vama trenutno vodi najbolju kampanju?

Mislim da ćemo bolje znati za dva, tri tjedna jer sada još nisu svi ni krenuli, ali sada kada gledamo taj zalet možemo reći da su svi prepoznali društvene mreže. Zoran Milanović vrlo organski komunicira, on ima i volontere koji putem kanala Zokipedija komuniciraju na mrežama, pa Ivanu Kekin koja kuha, Mariju Selak Raspudić koja poziva glasače da potpišu... Možemo reći da postoji određeni odmak od prošle kampanje i sve ide u nekom neformalnijem tonu.

Za koga vjerujete da će najviše inzistirati na temama koje jesu u predsjedničkim ovlastima?

Svašta se može dogoditi u idućih mjesec dana, ali mi se čini da oni koji nisu na predsjedničkoj poziciji će pokušati nametati te teme. Kekin je na saborskom Odboru pustila Plenkoviću snimku kojom želi pokazati da se može i želi suprotstaviti premijeru. Isto tako šalje poruku kako ''kuha, trči i viče na HDZ-ovce''. Primorac pak s druge strane cijelo vrijeme pokušava ujediniti i smiriti sve, ići tim doktorskim načinom komunikacije. Čini mi se da će zastupnici koji znaju što je interesantno prije baciti te teme nego što će to raditi Milanović ili Primorac. Međutim, moramo tu staviti jedan veliki ALI. Ove je godine Milanović već napravio jedan salto mortale - sjećamo se svi onog kobnog petka kad su sve redakcije praktički stale. Nije isključeno da on opet napravi nekakav bum koji bi bio toliko jak da bismo svi ostatak vremena pričali o tome. Ne bi mu bilo prvi put.

Kandidat koji ima šansu prikupiti potpise je i Miro Bulj. Kako komentirate njegov način komunikacije?

Tako je, on ima i dva oglasa. On jako dobro zna komunicirati sa svojim glasačkim tijelom i zna kao gradonačelnik Sinja što treba reći da bi građani rekli da je on u pravu. Međutim, tu retoriku mora prilagoditi na cijelu zemlju i da bi to napravio, mora napraviti određeni zaokret. Rekao da vojska mora doći na granicu, ok super, ali što s unutarnjom politikom? Hoće li uspjeti to komunicirati, vidjet ćemo, ali zasad ne uspijeva izaći iz čahure tog narodskog čovjeka.