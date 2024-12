VIDEO Hassan Haidar Diab: Ono što se događa je zastrašujuće, gradovi padaju bez ispaljenog metka

Povijesni razvoj situacije u Siriji - bijeg predsjednika Bašara al-Asada iz zemlje, pobunjeničko zauzimanje Damaska i apsolutna euforija na ulicama diljem Sirije - tema je koju smo komentirali jutros s Hassanom Haidarom Diabom, Večernjakovim novinarom i stručnjakom za Bliski istok koji je gostovao u studiju Večernji TV-a.

Podsjetimo, tijekom noći sirijski pobunjenici, koje je SAD okarakterizirao kao teroriste, upali su u Damask, a do jutra objavili i kako su zauzeli glavni grad. Predsjednik Asad u međuvremenu je pobjegao avionom iz države, a neka neslužbena i nepotvrđena izvješća navode da se nalazi u Iranu. Građani su ovaj dolazak pobunjenika u Damask dočekali s oduševljenjem, dok se zemlja već 13 godina bori s krvavim ratom i užasnim gubicima.

Hassane, ti imaš informacije iz prve ruke. Što se zapravo događa?

Zaista je to još enigma, nitko ne može vjerovati. To je bilo toliko šokantno da ni Sirijci ne mogu vjerovati. Ja sam u kontaktu s visokim dužnosnicima otkad je krenula ofenziva, rečeno je kako se ide prema dogovorima i da će sve biti ok. Onda sam vidio da se vojska povukla iz Homsa. Ono što se događa je zastrašujuće. Jedan časnik sirijske vojske mi je rekao da su dobili naredbe da se povuku iz Alepa i Homsa bez ikakvog objašnjenja. Ti gradovi padaju bez ispaljenog metka. Vidjeli smo krvave borbe prije, a oni sada ulaze bez ispaljenog metka. Pola milijuna vojnika i dobrovoljaca ne pruža otpor - moralo je doći do dogovora. Asad je bio prije tjedan dana u Moskvi i razgovarao s Putinom, postoji li neka nova karta Bliskog istoka? Svi su nagovijestili da je došlo do raskola na relaciji Irana i predsjednika Asada jer su ranije od Sirije Libanonci tražili otvaranje novog fronta protiv Izraela, što je Asad odbio. Rusi su dosta pasivni, što znači da nisu ni sudjelovali. Oni su 2015. bombardirali iz zraka, a sada nisu djelovali. Ne vjerujem u tezu da Moskva ne može djelovati na dva fronta, to zaista nije istina. Zagonetka je što je otišao ministar za strategije u Moskvu dok su trajali pregovori. Što su oni tada razgovarali? Po svemu sudeći pao je dogovor s dolaskom Donalda Trumpa. Imamo Hamas u Pojasu Gaze koji se bori protiv najsnažnije vojske na svijetu, rekao bih, i već više od godinu dana pružaju otpor - do dana današnjeg Izraelska vojska nije uspjela poraziti tih desetak tisuća Hamasovaca. Postavljam krucijalno pitanje: kako mogu pobunjenici ovako olako osvajati gradove u Siriji? Ovih dana ćemo saznati. Pobunjenici su ušli svugdje, osim u dijelove gdje su alaviti, pristaše Asada. Još se jedno važno pitanje postavlja - zašto Asad nije otišao onda 2011. i zašto je dozvolio 13 milijuna Sirijaca u izbjeglištvu i pola milijuna Sirijaca mrtvih. To je najveća sramota, ostavio si svoj narod. Tko garantira da neće biti osvete? Imam zastrašujuće snimke koje sam dobio i koje nikada nećemo pustiti, a koje pokazuju što rade danas ''ratni heroji'' u Siriji.

Spomenuo si izbjeglice. Kako će to utjecati na njih?

Danas u Siriji vlada anarhija i kaos. Pobunjenici ulaze u ministarstva, pucaju i demoliraju. Ulaze u zračnu luku i uništavaju je, pa to je nemoguće da takvim primitivcima dozvoljavaju takve stvari. Sirija je bila poznata multikulturalna zemlja, a sada je dopustila njima da vladaju. Ne zna se u kojem smjeru ide Sirija, ali sam siguran da će brojni ljudi koji su bili bliski režimu otići. Gdje? Jedini izlaz im je Turska i EU. Erdogan će isto platiti za svoje politike prema Siriji, sada govori da treba demokratizacija. Fascinira me da jedan diktator govori drugima da im treba demokratizacija. Mene su bili ranije napali kada sam rekao da među izbjeglicama može biti potencijalnih terorista. Tko danas može spriječiti stotinjak revolucionara i da se ne ponovi ono što smo vidjeli u Bruxellesu, Nici i Parizu. EU više nije ono što je nekoć bila. Mene užasava, draga Petra, što se danas ponavlja ista priča da se radi o revolucionarima koji žele uvesti demokraciju. Pa to su otpadnici ISIL-a i Al-Kaide. Imaju istu ideologiju kao i Osama Bin Laden, spremni su na sve. Ne bih isključio mogućnost da sutra Siriju proglase kalifatom. Vođa terorista je na listi terorističkih organizacija, a sada je postao ''heroj''. Svijet ne vidi tu opasnost. Osim toga, imamo i razne islamističke frakcije koje su sudjelovale u napadima. Kako će izgledati onda ta vlada? Sirija bi mogla postati kao Libija - demokracija s puškom. Zapad je u Libiji podržao iste te ekstremiste koji su imali cilj rušiti vladu, a zbog čega danas imamo tisuću frakcija koje kontroliraju ulice.

Puno je neodgovorenih pitanja.

Puno je pitanja otvorenih, a nitko nema odgovor. Najveću glupost je međunarodna zajednica napravila, a sada nema odgovor. Ako ću ostati živ i zdrav, za 5 godina ćemo razgovarati o posljedicama ovoga. Izraelu u ovom trenutku odgovara ova situacija, ali oni za razliku od ostalih na Zapadu su izuzetno oprezni. Bombardirali su sve oružje koje smatraju opasnim za Izrael. Hoće li se rat prelijevati na Iran i Libiju - hoće. Netanyahu je sam nazvao da dolazi ''novi Bliski istok'' bez osovina pokreta otpora - riješili su Siriju, rješavaju Pojas Gaze, Hezbolah je oslabljen, a u Iraku i dalje postoje iranske paravojne formacije.

Hoće li se ovaj događaj preliti i izvan Bliskog istoka?

Apsolutno. Ne znamo koja će biti reakcija Kurda, hoće li Erdogan opet ulaziti i ubijati ih. Ovo sve ide prema podjeli - imamo američke snage kod granice s Irakom, imamo turske i ruske snage, dok su se Iranci povukli. Izraelci kažu da palestinske države nema, dok Trump također smatra da bi Palestina trebala biti samouprava. Kralj Jordana Abdullah se vratio zbog opasnosti... Ako će Izraelci sutra potjerati Palestince sa Zapadne obale, oni će otići u Jordan. Dolaskom još dva milijuna Palestinaca poremetit će se ravnoteža u Jordanu. Bliski istok ide u jedan opasan vrtlog.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Može li ova situacija imati posljedice i na Hrvatsku?

Ekonomska situacija u Siriji je katastrofalna, pa tko bi se tamo vratio? Ne vjerujem egzodus izbjeglica nazad u Siriju, već obratno. Mislim da ćemo biti pod velikim pritiskom. Idući mjeseci će biti užasno teški ne samo za Siriju, već i za cijelu međunarodnu zajednicu. Bojim se da neće u Siriju doći veliki revolucionar - terorist Ahmed al-Shar'a kojeg Zapad naziva ''Che Guevarom'', koji će reći da će Sirija postati novi kalifat i islamska država.

>> Situaciju iz minute u minutu pratite OVDJE