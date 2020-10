Uživajte dok možete: Uskoro cijelu Hrvatsku čeka potop, a od idućeg tjedna stižu i nove promjene

U subotu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati sunčano, u prvom dijelu dana povremeno s umjerenom naoblakom, pa će i jutro biti manje svježe nego u petak. Ujutro je ponegdje moguća magla.

Prije promjene vremena, u subotu će u središnjoj Hrvatskoj biti barem djelomice sunčano, ujutro mjestimice i maglovito. Krajem dana porast naoblake, a zatim u noći ponegdje već moguće i malo kiše. Vjetar slab, a najviša dnevna temperatura oko 20 °C.

Na zapadu zemlje djelomice sunčano, uz više oblaka u drugom dijelu dana, osobito u noći kad će već biti kiše, najprije na sjevernom Jadranu, zatim i u gorju. Ujutro mjestimice magla, uglavnom po kotlinama. Vjetar slab, navečer jugo. Najniža temperatura od 5 °C u gorskim predjelima do 15 °C na obali.

U Dalmaciji pretežno sunčano, ujutro ponegdje s maglom, koja je moguća i na obali. Vjetar slab sjeverozapadni i zapadni, a more mirno do malo valovito. Poslijepodne toplo s temperaturom između 21 i 24 °C.

Na jugu Hrvatske ponešto oblaka bit će ujutro i prijepodne, a zatim sunčano. Vjetar slab, more mirno do malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 24 °C. Najniža jutarnja između 11 i 16 °C."

Od nedjelje kišovito, razmjerno vjetrovito i svježe, piše HRT.

"U nedjelju u unutrašnjosti sa zapada jače nablačenje s kišom, pogotovo u gorskim predjelima i obilnijom. Uz sjeveroistočni i sjeverni vjetar će zahladiti, a u najvišem gorju moguće su i snježne pahulje. U prvim danima novog tjedna pretežno oblačno, povremeno s kišom, najčešće u istočnoj Hrvatskoj, te i dalje svježe, uz umjeren sjeverni vjetar.

Do kraja vikenda će oblaci s kišom i grmljavinom zahvatiti cijeli Jadran, a obilne oborine će biti osobito na sjevernom dijelu. U ponedjeljak će obilnije kiše biti na jugu, dok će na sjeveru prestati uz djelomično razvedravanje. U utorak najmanje kiše. U nedjelju umjereno i jako jugo, na sjevernom dijelu će okrenuti na buru uz pad temperature. Zatim će se jaka bura i osvježenje postupno proširi duž cijele obale", prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.