Uzbuna ugostitelja i konobara u Austriji: Vlada razmatra uvođenje poreza na napojnice

U Austriji su ugostitelji i konobari na nogama. Razlog su napojnice konobarima u ugostiteljstvu, koje su u Austriji dosad bile oslobođene poreza. Međutim, Gospodarska komora i sindikati traže promjenu postojećeg stanja i već su postigli međusobni dogovor o novom načinu oporezivanja napojnica, što je izazvalo uzbunu i burno negodovanje ne samo ugostitelja i konobara nego i austrijske javnosti.

Tim više što nakon suglasja Gospodarske komore i sindikata o uvođenju poreza na napojnice razmišlja i austrijska savezna vlada. “Za” taj korak su narodnjaci (ÖVP) i socijaldemokrati (SPÖ), dok su liberali Neosa, trećeg koalicijskog partnera protiv toga.

Mediji navode kako u Austriji napojnice koje konobar dobije ako gost plaća račun karticom podliježu obvezi plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje. Uz obvezu registriranja navedene transakcije preko fiskalnih blagajna. Time su iznosi napojnica postali transparentniji i financijska ih tijela, lakše kontroliraju.

Upravo to je potaknulo austrijski Zavod za zdravstveno osiguranje (ÖGK) da aktivira retroaktivna potraživanja od ugostitelja, što je ne samo uzbunilo nego revoltiralo cjelokupnu ugostiteljsku branšu. Nova pravila za napojnice navodno predviđaju za napojnice tri razine paušala.

Vladajući ÖVP i SPÖ sada žele odrediti novu fiksnu stopu od 95 eura mjesečno za konobare koji primaju velike iznose napojnica (naplaćenih karticom). Taj će iznos zatim poslužiti kao osnova za izračun doprinosa za socijalno osiguranje: 18% od toga je otprilike 17 eura, koje konobar tada mora plaćati mjesečno. Oni koji rade 50% podliježu fiksnoj stopi od 50%. Novac ide u socijalno osiguranje i uračunava se u mirovine i naknade austrijske Agencije za zapošljavanje (AMS). Druga razina paušala iznosila bi 45 eura za konobare s manjim iznosima napojnica, a oni koji praktički ne primaju napojnice činili bi treću razinu. Vladin cilj je ujednačiti pravila o napojnicama na razini cijele Austrije, jer sada je situacija posve različita, od pokrajine do pokrajine. Austrija ima devet saveznih pokrajina.

Nakon uzbune, mnogi se pitanju koliko konobar može zaraditi mjesečno na napojnicama, da je toliko zanimljiv državi? Prema statističkim podacima, konobari u Austriji na napojnicama zarađuju u prosjeku između nekoliko stotina i više od 1.000 eura mjesečno. Ugostitelji tvrde da napojnice od 10 posto višu nisu uobičajene. Uglavnom su između 5 i 8 posto. Više su češće kod plaćanja gotovinom, a niže pri plaćanju karticom.

„Mnogi ljudi konobare kao studenti, u dvadesetima. I ne mogu si priuštiti ovaj porez, jer im je novac odmah potreban“, navodi jedan od austrijskih stručnjaka za ugostiteljstvo. “To je bezobraština”, rekao je austrijski top gastronom Luigi Barbaro za dnevni list “Österreich” istaknuvši:

“Napojnica je stoljetna tradicija i poticaj za naporni rad i noćne smjene. To je dobrovoljni dar gosta i s tim država nema ništa”.

Jedan od najpoznatijih austrijskih gastronoma Toni Mörwald za TV oe24 oštro je kritizirao namjere s oporezivanjem napojnica.

“Za mene je to više nego problematično, jer napojnica od svakog pojedinog gosta je već jednom oporezovan novac. I stoga smatram da je bezumlje još jednom, tj. dvostruko oporezivati napojnicu. Smatram da to nije fair”, poručio je Mörwald. Socijalni partneri to vide drugačije, ističući da će porezi kasnije povećati mirovine i sve naknade za nezaposlenost. Neki od njih tvrde da bi trebalo povećati niske kolektivne ugovore u ugostiteljstvu. U svakom slučaju rasprava o porezu na napojnice i uzbuna ugostitelja i konobara poprimila je takve razmjere da zaokuplja Vladu i državu. Stoga je postizanje političkog konsenzusa oko tog škakljivog pitanja, zasad, na čekanju.