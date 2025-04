VIDEO Masovni napad Rusa dronovima, kruže strašne snimke udara: Grad je u plamenu

U srijedu navečer je Rusija izvela masovni napad bespilotnim letjelicama na grad Dnjipro, na jugoistoku Ukrajine, pri čemu su poginule dvije osobe.Serhij Lisak, guverner regije Dnjipropetrovsk, je izvijestio da su ubijene dvije žene, a zasad je poznato da je 16 osoba ozlijeđeno.

‼️JUST IN: RUSSIANS UNLEASH HELL ON DNIPRO WITH 'SHAHED' DRONES



Central streets are literally covered in shattered glass after the raid. Explosions and fires are raging across the city. Reports of partial power outages.



Cars are burning at the impact sites. Homes and… pic.twitter.com/8FUu43vWHT