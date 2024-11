VIDEO Zabava i ples, ali i zabrinuta lica: Pogledajte atmosferu dok se čeka Kamalu Harris

Američka potpredsjednica i demokratska kandidatkinja za predsjednicu, Kamala Harris, planira provesti izbornu noć na svom bivšem sveučilištu Howard u Washingtonu gdje je diplomirala ekonomiju i političke znanosti 1986. godine. Harris će prisustvovati zabavi sa svojim suprugom, Dougom Emhoffom. Mnogi su se okupili na sveučilištu Howard. Pjevali su, plesali i zabavljali se, no kako večer odmiče, pristiže sve više fotografija zabrinutih lica.

Howard University just before 8pm. Kamala Harris is expected to speak here at some point this evening / early tomorrow morning once more results are in. That’s the expectation at this point. pic.twitter.com/taX8NqzKWT